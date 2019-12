Öffnungszeiten in Weihnachtszeit

Die Stadtverwaltung Ochsenhausen hat über die Feiertage geänderte Öffnungszeiten. An Heilig Abend, 24. Dezember, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Freitag, 27. Dezember, sind alle Dienststellen geschlossen. Auch an Silvester, 31. Dezember, und an Neujahr bleibt die Verwaltung geschlossen. Die Ortsverwaltungen Mittelbuch und Reinstetten haben zudem auch am Montag, 23. Dezember, geschlossen.

Beim Standesamt Ochsenhausen gibt es am Freitag, 27. Dezember, eine Telefonbereitschaft unter 0151/10754412. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können sich bei Sterbefällen Angehörige oder Bestatter an den Standesbeamten wenden.