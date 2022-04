Öchslefest in Ochsenhausen findet statt

Ochsenhausen feiert in diesem Jahr wieder sein Öchslefest. Diesen Beschluss fasste das Öchslefest-Komitee in seiner Sitzung am Dienstag, 5. April. Nachdem die Traditionsveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre lang pausieren musste, wird sie 2022 wieder vom 17. bis zum 19. Juni stattfinden, wie mitgeteilt wird.

Mit spontanen Ständchen, Malbüchern und Schnitzeljagden hatte es in den vergangenen zwei Jahren zumindest ein kleines, pandemiekonformes Alternativprogramm gegeben, um nicht gänzlich im Juni auf das Öchslefest-Flair verzichten zu müssen.

In diesem Jahr soll nun wieder „richtig“ gefeiert werden. Mit einer bunten Vielfalt, die Besucher aus Nah und Fern nach Ochsenhausen lockt. „Es kann natürlich sein, dass das Programm aufgrund der etwas kürzeren Vorbereitungs- und Planungszeit ein wenig anders aussieht als gewohnt“, sagt Komitee-Vorsitzender Benjamin Hopp, der aber vor allem eins unterstreicht: „Wir alle freuen uns, nach zwei Jahren Pause endlich wieder zu unserem beliebten Öchslefest einladen zu können.“

Die am Öchslefest Mitwirkenden sind vom Komitee zwischenzeitlich kontaktiert worden und können sich in den nächsten Tagen anmelden. „Wir hoffen, dass mindestens so viele Vereine, Gruppierungen, Handwerker, Künstler und Kunsthandwerker wie vor der Pandemie zum Öchslefest kommen und die Veranstaltung mit ihren Angeboten bereichern“, so Bürgermeister Andreas Denzel.