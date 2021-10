Öchslefahrt mit Apfelmost und Zwiebelkuchen

Die Öchsle- Museumsbahn steht vor den letzten Fahrten in dieser Saison. Trotz der durch Corona bedingten Einschränkungen sind Verein und Betreibergesellschaft sehr zufrieden mit dem Passagieraufkommen.

Am Sonntag, 10. Oktober, wird der reguläre Fahrplan abgeschlossen. Bei der so genannten Herbstfahrt werden den Fahrgästen am Bahnhof in Ochsenhausen und auch im Speisewagen neuer Apfelmost und Zwiebelkuchen angeboten.

Am Samstag, 24. Oktober, reagiert der Verein auf eine große Nachfrage. An diesem besonderen Fahrtag wird die Original-Lok 99 633 im Einsatz sein. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Eisenbahnfans nach dieser Lok, dem wollen wir mit dieser Fahrt gerecht werden“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Schmalspurvereins.

Im November und Dezember stehen dann noch die Winterdampffahrten zum Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen und die beliebten Nikolausfahrten auf dem Programm des Öchsle.

Bei allen Fahrten gilt die 3-G-Regel. Für die Fahrt am 24. Oktober und die Winterdampffahrten wird eine Reservierung dringend empfohlen.