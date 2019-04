Öchsle vor dem Saisonstart: „50.000 Besucher wären klasse“

Seit nunmehr zehn Jahren ist Benny Bechter Vorsitzender des Öchsle Schmalspurvereins. Der 36-Jährige engagiert sich aber schon viel länger für die Museumsbahn zwischen Warthausen und Ochsenhausen, die traditionsgemäß am 1. Mai um 10.30 Uhr in die neue Saison startet. Im Interview erzählt Bechter, welches Publikum das Öchsle anspricht, welche Veränderungen es gibt und wie sich die Fahrgastzahlen entwickelt haben.

Herr Bechter, die Saison geht bald los. Wie groß ist Ihre Vorfreude?

Meine Vorfreude ist natürlich sehr groß – wie jedes Jahr. Noch sind wir aber mit Feuereifer dabei, in den beiden Lokschuppen in Ochsenhausen und Warthausen alles auf Vordermann zu bringen. Die Lokomotive 99 788 haben wir teilweise zerlegt und sind gerade dabei, sie wieder zusammenzubauen. Ich bin mir aber sicher, dass wir alles rechtzeitig hinkriegen.

In den vergangenen Monaten wurde in den Lokschuppen in Warthausen und Ochsenhausen kräftig gewerkelt. Sie haben es gerade erwähnt. Was war die größte Herausforderung?

Wir haben die 99 788 ausgeachst. Das war schon eine einigermaßen große Aufgabe. Aber wir sind ja auch keine Neulinge in diesem Geschäft. Zudem machen wir das mit sehr viel Spaß und freuen uns darüber, dass andere an unserer Arbeit Spaß haben. Im Schnitt sind an jedem Samstag rund 15 Mitarbeiter in unseren beiden Werkstätten tätig.

Wird alles bis zum 1. Mai fertig?

Wie schon erwähnt, davon gehe ich aus. Wenn es knapp wird, legen wir auch noch ein paar Zusatzschichten ein. Auch das wäre nicht das erste Mal. Dann werden wir das schon meistern. Da bin ich überzeugt.

Gibt es gegenüber den Vorjahren Veränderungen bei den Loks, den Waggons oder auf der Strecke?

Bei den Loks und auf der Strecke bleibt alles beim Alten. Im Juni oder Juli wird dann noch ein Wagen fertig, in den wir in der Werkstatt in Ochsenhausen an allen Sitzplätzen Tische und auch eine kleine Bewirtungstheke eingebaut haben. Das wird sicher auch eine tolle Sache. Vor allem bei Gruppenbewirtungen wird dieser Wagen sehr hilfreich sein.

Das Öchsle ist eine Attraktion für viele. Gibt es denn den typischen Museumsbahnfahrer?

Den typischen Öchslefahrer gibt es nicht. Unser Publikum ist buntgemischt. Es sind natürlich viele Familien mit Kindern, aber auch Reisegruppen. Das sind dann meist Senioren, die sich am Öchsle erfreuen und begeistern. Manche davon sind noch selbst mit einer Dampflok unterwegs gewesen und das ist dann natürlich ein spezielles Erlebnis, das alte Erinnerungen weckt.

Was ist denn das Besondere am Öchsle?

Es ist schon was Besonders, mit einer Dampflok durch die Gegend zu dampfen. Dazu kommt die Gemütlichkeit und Gastlichkeit in den Waggons und natürlich unsere tolle oberschwäbische Landschaft, was bei schönem Wetter natürlich noch besser ankommt. Beim Öchsle kann man die Fenster ganz öffnen und sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Besonders attraktiv ist natürlich der Sommerwagen, der auch sehr gern genutzt wird.

Das Öchsle gewinnt immer mehr an Eventcharakter. Ist das Lauf der Zeit?

Ich denke schon, aber man darf es nicht übertreiben. Die Veranstaltungen müssen immer im Einklang stehen mit dem Öchsle. Sehr beliebt ist die Westernfahrt am 11. Mai, die wir in Kooperation mit den Festspielen in Burgrieden organisieren. Es gibt noch ein paar Resttickets, die man sich schnell sichern sollte. Eine Reservierung ist hier zwingend erforderlich. Aber auch zum Beispiel die Nikolausfahrten außerhalb der eigentlichen Saison kommen sehr gut an. Unsere Events werden inzwischen auch gerne verschenkt. Insgesamt wollen wir damit natürlich auch neue Besuchergruppen für das Öchsle gewinnen.

Was wünschen Sie sich denn für die kommende Saison?

Vor allem wünsche ich mir, dass wir wieder unfallfrei durch das Jahr kommen. Dass alles technisch klappt und die Menschen ihre Freude mit dem Öchsle haben. Auf schönes Wetter hoffe ich natürlich auch, aber das können wir nicht beeinflussen. Seit Jahren sind unsere Besucherzahlen mit rund 47 000 pro Jahr stabil. Gegen eine leichte Steigerung hätten wir aber nichts einzuwenden. Vielleicht knacken wir ja mal demnächst die 50 000 Besucher. Das wäre klasse.