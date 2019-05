Öchsle startet mit 1000 Fahrgästen in neue Saison

Das Öchsle dampft wieder durch die oberschwäbische Landschaft zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Knapp 1000 Fahrgäste haben das schöne Wetter zum Saisonstart am 1. Mai genutzt, um in die historische Schmalspurbahn einzusteigen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem gelungenen Saisonauftakt“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Schmalspurbahnvereins. „Geholfen hat uns natürlich das tolle Wetter, das ideal war für eine Fahrt mit dem Öchsle.“

Bechter und seine Freunde vom Verein hatten in den vergangenen Monaten wieder eifrig in den beiden Lokschuppen gearbeitet, um Lok und Waggons für die neue Saison in Schuss zu bringen; „Die Probefahrt ein paar Tage vorher hat wunderbar geklappt. Da wussten wir, dass alles funktioniert.“

Das Öchsle dampft seit 1. Mai wieder durch die Region . (Foto: Michael Mader)

Technisch gab es keine Probleme. Auch die Steigungen auf der Strecke meisterte die 99788 „Berta“ aus dem Jahr 1956. „Die Steigungen sind schon die größten Herausforderungen“, betonte dann auch Lokführer Thomas Guter. Seit mehr als 30 Jahren fährt er mit dem Öchsle und hat sichtlich Spaß. Vor allem am ersten Tag der neuen Saison sei es ein schönes Gefühl, wenn alle sich freuen.

Natürlich wurde auch kontrolliert, ob alle Fahrgäste ein gültiges Ticket besitzen. (Foto: Michael Mader)

Auch Benny Bechter, der auf allen Fahrten als Kontrolleur unterwegs war und dabei keinen Schwarzfahrer erwischte, strahlte. Auch die beiden Familien aus Ulm, die schon zum zweiten Mal mit dem Öchsle fuhren: „Wir mögen einfach diese alten Züge, aber das Öchsle ganz besonders.“

Dieses Gefühl genoss auch eine 60-köpfige Reisegruppe aus Böblingen, die am Maifeiertag früh aufgestanden war, um rechtzeitig zur Abfahrt in Warthausen zu sein. „Für dieses Erlebnis machen wir das gerne“, meinten die älteren Damen und Herren gleichlautend.

Groß und Klein hatten beim Öchsle-Saisonauftakt viel Spaß. (Foto: Michael Mader)

Insgesamt 13 Wagen, davon ein Gepäckwagen und ein Restaurationswagen, der schon am ersten Tag stark frequentiert war, waren an die „Berta“ angehängt. „Bier und Saitenwürstle gehen am besten“, so der Küchenchef. Auch für Rollstuhlfahrer ist es kein Problem, mit dem Öchsle zu fahren, denn es gibt einen rollstuhlgerechten Wagen mit eigener Zugangsrampe. Auch Fahrräder und Kinderwagen fahren im Öchsle kostenlos mit. Besonders gefragt war schon der offene Sommerwagen. Dabei konnte man sich den Fahrtwind samt Rauchgeschmack der „Berta“ um die Nase wehen lassen.

Fotoausstellung

Im Güterschuppen des Öchsle Bahnhofs in Ochsenhausen ist derweil ab Sonntag, 5 .Mai, zwischen 11.30 und 16 Uhr eine Fotoausstellung zum Thema „Bahnhofsimpressionen“ zu sehen. Der aus Ochsenhausen stammende Hobby Fotograf Alfred Weckemann zeigt hier aktuell zwölf Bilder, die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Alfred Weckemann zeigt seine Bilder im Güterschuppen in Ochsenhausen. (Foto: Benny Bechter)

Das Augenmerk des Fotografen liegt auf den kleinen Details, denen laut Mitteilung sonst eher wenig Beachtung geschenkt wird. So sind beispielsweise Nahaufnahmen eines historischen Dampflokkessels zu sehen. Mit seiner eigenen, wenn auch kleinen Ausstellung geht ein langersehnter Wunsch des Fotografen in Erfüllung. Weitere Möglichkeiten, die Ausstellung zu besuchen, sind am Öchslefest (22. bis 23. Juni) sowie am Bahnhofsfest am 8. September. Der Eintritt ist kostenlos.