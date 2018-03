Öchsle-Schmalspurbahnverein ehrt Gründungsmitglieder

42 Mitglieder sind gekommen, um an der Jahreshauptversammlung des Öchsle-Schmalspurbahnvereins im Hotel Mohren in Ochsenhausen teilzunehmen. Dabei wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass der Verein im vergangenen Jahr 35 neue Mitglieder gewinnen konnte.

Zuvor fand bereits die Versammlung des Fördervereins statt, der sich hauptsächlich um die Bewirtschaftung des Speisewagens kümmert. Beim Förderverein standen Wahlen an. Katrin Jauch als Vorsitzende, Bernhard Günzl als Schatzmeister sowie Mathias Fetscher als Schriftführer wurden wiedergewählt.

Der Vorsitzende Benny Bechter eröffnete die Versammlung des Hauptvereines mit der Begrüßung der anwesenden Mitglieder. Im Anschluss wurde der im Jahr 2017 verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Beim ersten Tagesordnungspunkt gab Andreas Albinger in seiner Funktion als Geschäftsführer der Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft einen Überblick über die Saison 2017 und bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern. Anschließend wurden mehrere Mitglieder für zehn, 25 und 35 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bei jenen mit 35 Jahren Mitgliedschaft handelt es sich um Gründungsmitglieder des Vereines.

Im Bericht des Vorstands gab Bechter Einblicke in das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres. Dank einer Vereinsbroschüre die extra hierfür erstellt worden war konnten 35 Neumitglieder gewonnen werden. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung bestand der Verein somit aus 320 ordentlichen Mitgliedern. Ziel des Vereins ist es, diese Zahl stabil zu halten oder wenn möglich weiter zu steigern. Benny Bechter berichtete über die zahlreichen Veranstaltungen und stellte fest, dass diese alle sehr gut besucht waren. Lediglich am Bahnhofsfest wurde aufgrund des schlechten Wetters ein leichter Rückgang der Besucherzahlen verbucht, was aber nichts an der Bedeutsamkeit dieses Fests änderte.

Die wichtigsten Arbeiten und Geschehnisse des Vereines im vergangenen Jahr wurden angesprochen, hierzu zählt auch der Kauf der originalen Öchsle-Diesellok V51 903 von der Öchsle Bahn AG. Die Wiederinbetriebnahme dieser Lokomotive ist das nächste große Projekt des Vereins, was auch im Blick auf das laufende Jahr klar wurde.

Im anschließenden Bericht des Schatzmeisters gab Josef Nickl einen Überblick über die Konten des Vereins. Als hoher Ausgabeposten stand hier im vergangenen Jahr der Kauf der Diesellok V51 903 für mehr als 70 000 Euro. Der Verein stehe aktuell finanziell gut da, was auch die Vergabe der ersten Arbeiten an diesem Fahrzeug möglich mache. Im folgenden Bericht der Kassenprüfer bescheinigte Hans Lamparski dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung und schlug der Versammlung die Entlastung vor. Nach der Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 wurden der Vorstand und der Schatzmeister von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet. Harald Bosch und Karl-Ernst Ruoss wurden einstimmig als neue Kassenprüfer gewählt und nahmen dieses Amt an.

Vonseiten des Fördervereins gab es einen kurzen Überblick über das Speisewagen-Jahr 2017, welches sehr zur Zufriedenheit aller Verantwortlichen ausgefallen ist. Ziel in der kommenden Saison ist es, den teilweise vorhandenen Personalengpass im Bereich des Speisewagens zu minimieren. Nachdem keine Anträge eingegangen waren, wurden unter Sonstiges einige Anregungen von Mitgliedern angehört. Diese werden bei der nächsten Vorstandssitzung ausführlich besprochen. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde noch ein in 2017 aufgenommener Film der Film- und Fotofreunde Pfaffenhofen gezeigt, der bei den Anwesenden sehr guten Anklang fand.