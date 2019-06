Öchsle ist das Herzstück des Fests

Ochsenhausen hat am Wochenende sein traditionelles Öchslefest gefeiert. Zusammen mit vielen Besuchern aus der ganzen Region feierten die Ochsenhauser ihr Fest. Mittlerweile ist es so bekannt, dass Besucher von überall herkommen. Egal wie die Wetterlage ist, die Gäste kommen zu Fuß, mit dem Auto oder mit der Öchslebahn. Keiner der Gäste wollte sich diese Dampflock-Nostalgie, die oberschwäbische Gastlichkeit und das abwechslungsreiche Programm entgehen lassen.

Der Bieranstich mit Bürgermeister Andreas Denzel am Samstag ist zwar der offizielle Beginn des Öchslefests, doch bereits am Freitag fiel der Startschuss mit dem 39. Fürstenwaldlauf im Stadion Hopfengarten mit Hunderten Teilnehmern. Danach ging es nach Sonnenuntergang zum musikalischen und gemütlichen Teil im Café Seestern beim Freibad Ziegelweiher über.

In der Innenstadt, im Café Hampp, spielte zur selben Zeit die Band Stadtgespräch mit ihren akustischen Coverversionen auf.

Flohmarkt kommt gut an

„Bares für Rares“ war am Samstagmorgen bereits ab acht Uhr das Motto an den fast 100 Ständen des Flohmarkts. Viele Tüten waren vollgepackt mit Raritäten. Die Käufer freuten sich, einen Schatz erworben zu haben und die Händler über einen guten Umsatz.

Ab 10 Uhr lockte der bunte Kunst- und Handwerkermarkt die Besucher vom Rathaus bis zum Hotel Mohren auf die Straße. Es gab einen Kunstschmied, Maskenschnitzer, Korbflechter, Buchdrucker, Imker, Bäcker und viele mehr.

Ohne Musik ging auch heuer nichts auf dem Öchslefest und so waren wieder viele Ensembles eingebunden, um die Gäste musikalisch zu unterhalten. Bei der Schranne spielten die Ensembles und Bands der städtischen Musikschule. Aber auch die Biber-Oldies sowie die „Oldies“, die Stadtkapelle Ochsenhausen, der Spielmannszug Ochsenhausen, die Musikvereine aus Erlenmoos und Dellmensingen, die Rottumtaler und Aulendorfer Alphornbläser und die Kapelle „Steirisch, blechig, guad“ gabenwaren zu Gast.

Auch für die Kleinen gab es ein buntes Programm: Die Kinder hatten an diesem Wochenende nämlich die Qual der Wahl. Entweder konnten sie hinters Rathaus, wo der große Kinderbereich lockte und an beiden Tagen geöffnet war. Im Angebot stand aber auch die Bahnhofstraße mit einem bunten Kinder-Spielparcours und spannenden Stationen. In der Joseph-Gabler-Straße war außerdem ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut. Ein Streichelzoo war auch noch da.

Spannend wurde es auch bei der vierten „ Oxhornale“. Gäste aus der Partnerstadt Subiaco in Italien waren zum „Länderspiel“ im Ochsenmelken eingeladen. Diese 30-jährige Partnerschaft ist es Wert, gefeiert zu werden. Franz Baur sorgte für die Moderation und viel Ochserei bei den vom Team um Sabine und Hubert Wiest zusammengestellten lustigen Spielen.

Seit 30 Jahren ist Subiaco die italienische Partnerstadt von Ochsenhausen und dieses Jubiläum wurde auch im Rahmen des Öchslefests würdig, aber auch lustig gefeiert. Dafür hat Subiaco eigens einen musikalischen Gruß entsandt: Das Orchestra Populare Aniene spielte am Samstag auf dem Marktplatz und am Sonntag beim Frühschoppen der Öchslebahn.

Das Mittelpunkt des Fests, das Öchsle, durfte am Wochenende natürlich nicht fehlen. „Unser Öchsle und sein Bahnhof ist und bleibt das Herzstück bei diesem Fest“, sagte ein Einheimischer lachend. Wie immer wurde rings um den Bahnhof für alle Besucher viel geboten. Natürlich Fahrten mit dem Öchsle, aber auch eine Fahrt mit der Handhebel-Draisine wagen. Im Lokschuppen waren viele Raritäten zu bestaunen. Die MaLu-Bahn für kleine und große Eisenbahnfreunde ist immer ein Ereignis. Diese Miniaturbahn wird von echt dampfenden Loks gezogen und war ein echter Hingucker.

Wer mit dem Öchsle fuhr konnte sich die Zeit bis zur Abfahrt damit verbringen das Waschfrauen-Museum besuchen, das nebenan beheimatet ist. „Die Fahrt mit dem offenen Öchslewagen von Warthausen bis hierher war ein Traum und dieses Fest hat etwas, es ist einfach schön“, sagte eine Besucherin die extra aus Stuttgart angereist war.