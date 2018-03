Öchsle: Im Zeichen wichtiger Zukunftsprojekte

Im Jahr 2017 hat die Öchsle-Bahn 44 058 Fahrgäste an 72 Fahrtagen verzeichnet. Dies sind 965 weniger als im Vorjahr, was nach Angaben der Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft in der üblichen witterungsbedingten Schwankungsbreite liegt. Mehrere wichtige Projekte für den langfristigen Betrieb der Museumsbahn wurden 2017 abgeschlossen oder angeschoben.

Zufriedene Gesichter herrschen beim Öchsle-Schmalspurbahnverein und bei der gemeinnützigen Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft, wie Geschäftsführer Andreas Albinger und Vereinsvorsitzender Benny Bechter im Rückblick auf das Jahr 2017 betonen. Außer den fahrplanmäßigen Zügen waren 13 Sonderfahrten unterwegs, im Jahr zuvor waren es 16 gewesen. Besonderes Interesse fanden die ausgebuchten Nikolausfahrten am zweiten Adventswochenende.

Wichtigstes Projekt für den langfristigen Betrieb der Museumsbahn war die Gleissanierung auf neun Kilometern auf den Gemarkungen Warthausen und Maselheim im Frühjahr 2017 durch die Öchsle-Bahn-AG. Mit dieser 1,3 Millionen Euro teuren Maßnahme wurde das letzte Stück der 2010 begonnenen Streckensanierung abgeschlossen.

„Wertvoll für die künftige Streckeninstandhaltung sind die neuen Streckenpläne, die in Kooperation mit der Hochschule Biberach in einem im Juli abgeschlossenen, fast zehnjährigen Vermessungsprojekt, vorgelegt wurden“, sagt Andreas Albinger. Eine für Eisenbahnfreunde und Besucher augenfälligere Aufwertung der Museumsbahn war ab Juli ein neuer Blickfang am Rollbock-Denkmal beim Bahnhof Ochsenhausen durch den frisch restaurierten „Dietenbronner Getränkewagen“, Baujahr 1943.

Ansonsten stand das vergangene Jahr im Zeichen wichtiger Zukunftsprojekte, die angestoßen wurden, aber für die Fahrgäste noch nicht sichtbar sind. „Das wichtigste Vorhaben ist die Wiederaufarbeitung und Hauptuntersuchung der Öchsle-Lok 99 716 Rosa, die seit Mai in Warthausen läuft“, sagt Benny Bechter. Rosa müsse ab 2020 die Lok 99 788 Berta im Museumsbetrieb ersetzen. Schon 2018 werden die Fahrgäste in den Genuss eines rollstuhlgerechten Wagens kommen. Der Umbau des Schweizer Wagens „4044 Stg“ von 1924 findet seit März in den Werkstätten der Zillertalbahn statt, nachdem sein Fahrwerk in Warthausen überholt worden war.

Hingegen wird die Aufarbeitung des württembergischen Personenwagens „Stg 132“ noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die eisenbahnhistorische Rarität, die 1896 von der Maschinenfabrik Esslingen für das ehemalige Buchauer Zügle gebaut worden war, konnte im September zum Öchsle geholt werden. Dass die ehrenamtlichen Helfer des Öchsle-Schmalspurbahnvereins Oldtimerwagen in Schmuckstücke verwandeln können, bekamen sie im November durch den Dieter-Junker-Preis 2017 der Stiftung Deutsche Eisenbahn bestätigt: Gewürdigt wurde damit der 2014 komplett restauriert wieder in Dienst gestellte älteste erhaltene württembergische Schmalspurwagen „Stg 21“ von 1891.

Hoffen auf deutliche Fortschritte

Bechter und Albinger hoffen für 2018 auf deutliche Fortschritte für eine Öchsle-Wagenhalle, um die historischen Schätze künftig wettergeschützt unterbringen zu könne. Eine Spende dafür, in Höhe von 30 000 Euro, erhielt die Öchsle-Bahn AG am Jahresende 2017 von der Ulmer Gleis- und Straßenbaufirma Geiger und Schüle. Auf die Öchsle-Gäste warten in der kommenden Saison neue Angebote, wie eine „Teddybär-Tag“ im Juli sowie in Kooperation mit den Festspielen Burgrieden einen „Western-Tag“ im Juni.

Um die Museumsbahn zu betreiben, ist die Arbeit des Öchsle-Schmalspurbahnvereins unverzichtbar: Mehr als 10 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wendeten die 45 aktiven Vereinsmitglieder 2017 für Dienste als Lokführer, Heizer, Zugführer, Schaffner und im Restaurationswagen, für Werkstattarbeiten sowie für die Instandhaltung der Zugstrecke auf.

Auch jetzt in der Winterpause stehen in Vorbereitung der neuen Saison 2018 eine Vielzahl von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Wagen und Lokomotiven an.