Öchsle fährt nun auch donnerstags

Das Öchsle erweitert ab Donnerstag, 14. Juli, seinen Fahrplan. Bis zum 8. September fährt die Museumsbahn zusätzlich donnnerstags ab Warthausen um 10.30 Uhr und 14.45 Uhr, ab ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr.

Alle Öchsle-Fans und die es werden wollen, können dann also auch außerhalb des Wochenendes wie in alten Zeiten zwischen Warthausen und Ochsenhausen die oberschwäbische Landschaft und ihre Menschen genießen, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit. Die Fahrt mit der kohlebefeuerten Museumsbahn dauert rund 70 Minuten. Die Donnerstagsfahrt eignet sich insbesondere auch für Betriebsausflüge und Ausflüge für Familien in den Ferien, heißt es. Darüber hinaus werden zahlreiche Sonderfahrten angeboten. Reservierungen sind ab zehn Personen kostenlos, Gruppenführungen und weitere Infos auch unter Telefon 07352/922026. Für alle Fahrgäste sind immer genug Sitzplätze im Zug vorhanden. Informationen auch unter www.oechslebahn.de.