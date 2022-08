Öchsle fährt noch bis 9.Oktober

Noch bis Anfang Oktober dampft die Museumsbahn durch die oberschwäbische Landschaft zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Das Öchsle ist die einzige erhaltene Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen. Der rund 70 minütige Ausflug ist ein Tipp für Eisenbahnromantiker aber auch für Familien, kündigt das Unternehmen in einem Schreiben an.

Am Sonntag, 9. Oktober, wird der reguläre Fahrplan abgeschlossen. Bei der sogenannten Herbstfahrt wird den Fahrgästen am Bahnhof in Ochsenhausen und auch im Speisewagen neuer Apfelmost und Zwiebelkuchen angeboten. Im November und Dezember stehen dann noch die Winterdampffahrten zum Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen sowie die Nikolausfahrten auf dem Programm des Öchsle, heißt es.

Für Fahrgäste, die tiefer in die Geschichte des Öchsle und seiner Einrichtungen eintauchen möchten, werden Führungen über die Bahnhöfe Warthausen und Ochsenhausen angeboten. Dabei erfährt der Besucher Wissenswertes zu Geschichte, Fahrzeugen und Gebäuden der Museumsbahn. Die Führung findet immer am ersten Samstag im Monat statt und dauert etwa 30 Minuten und kann für Gruppen auch außerhalb der festen Zeiten gebucht werden. Bahnhof Warthausen: Treffpunkt Öchsle-Bahnhof um 14 Uhr und Bahnhof Ochsenhausen: Treffpunkt Souvenir-Laden um 15.20 Uhr.

Zudem gibt es auch in diesem Jahr erstmals einen neuen Fotowettbewerb. Dabei geht es um die persönliche Eindrücke der Fahrgäste und Besucher vom Öchsle. Die schönsten Einsendungen werden veröffentlicht und mit einer Familienkarte belohnt. Pro TeilnehmerIn sind maximal fünf Einsendungen möglich. Die Bilder bitte per E-Mail an verein@oechsle-bahn.de oder per Whatsapp an 0172/7206116 schicken.