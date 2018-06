Hochbetrieb beim Öchsle: Ab Juli kann man mit der Museums-Schmalspurbahn nicht nur am Wochenende, sondern zusätzlich donnerstags zwischen Ochsenhausen und Warthausen dampfen.

Sommerfahrplan: Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie ersten und dritten Samstag im Monat ab Warthausen um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Bis Ende September verkehrt der Zug zusätzlich donnerstags.

Teddybär-Tag: Erstmals ist beim Öchsle am Sonntag, 15. Juli, „Teddybär-Tag“, an dem Kinder bis 14 Jahre in Begleitung ihres Teddybären zur kostenlosen Fahrt eingeladen sind. „Natürlich gilt auch jedes andere Lieblingsstofftier oder die Lieblingspuppe“, sagt Öchsle-Geschäftsführer Andreas Albinger.

Erlebnisführung: Einen Blick hinter die Kulissen bietet eine ganztägige Öchsle-Erlebnisführung am Samstag, 7. Juli. Diese umfasst die Besichtigung der Lokschuppen in Ochsenhausen und Warthausen mit Lokomotiven sowie eine Öchsle-Fahrt.