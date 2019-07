Öchsle-Bahn nimmt wieder Fahrt auf

Die Museums-Schmalspurbahn „Öchsle“ ist ab Donnerstag, 4. Juli, häufiger unterwegs. Bis einschließlich zum 5. September werden die sogenannten Donnerstagsfahrten im Sommer zusätzlich angeboten. Interessierte können dann auch außerhalb des Wochenendes wie in alten Zeiten zwischen Warthausen und Ochsenhausen die oberschwäbische Landschaft und ihre Menschen genießen. Besonderes Schmankerl ist dabei laut Pressemitteilung der neue Bewirtungswagen.

Nach mehr als zweijähriger Sanierung ist vor wenigen Tagen der „neue“ Bewirtungswagen 4043 in Betrieb gegangen. Die meisten Seitenteile aus Holz, die unteren Seitenbleche und das Blechdach mussten neu gefertigt werden. Alle Fenster bekamen neue Scheiben aus Sicherheitsglas, die Inneneinrichtung wurde komplett ausgebaut und aufgearbeitet, die Innenverkleidung ebenfalls erneuert. Der Wagen bekam neue Tische und eine Anrichte mit Stauraum für Geschirr und Kaffeemaschine. Innen und außen wurde der Wagen frisch lackiert. Somit sei nach ein paar tausend Arbeitsstunden wieder ein Schmuckstück entstanden, das die nächsten Jahre zuverlässig seine Dienste verrichten werde.

Gebaut wurde der Wagen vor 95 Jahren, 1924, von der Schweizerischen Waggonfabrik Schlieren für die Waldenburgerbahn Liestal (bei Basel) – Waldenburg. Er wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und modernisiert. Nach Ersatz durch moderne Triebwagen wurde der Wagen ausgemustert und mit vier weiteren Wagen 1996 an die Öchsle-Museumsbahn abgegeben. 2017 musste der Wagen wegen schwerer Feuchtigkeitsschäden im hölzernen Aufbau abgestellt werden.

Während der zwei vergangenen Jahre wurde der Wagen in mehr als 2000 Arbeitsstunden in der Ochsenhauser Wagenwerkstatt des Öchsles komplett saniert. Das Fachwerk wurde aus Eichenholz neu aufgebaut. Der größte Teil der Innenverkleidung ist neu gefertigt. Dabei wurde der Wagen optisch wieder in die 1920er-Jahre zurück versetzt. Auch ein großer Teil der Außenverblechung und das gesamte Dach mussten ersetzt werden. Im Rahmen der Sanierung wurde der Wagen als Bewirtungswagen ausgerüstet.

Die ersten Einsätze für Reisegruppen sind laut Veranstalter bereits gebucht. Besonders beliebt sei im Sommer auch der offene Sommerwagen, zudem würden Fahrräder im Zug kostenlos mitgenommen.