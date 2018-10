Öchsle-Bahn gewährt Blick hinter Kulissen

Die Sommersaison der Öchsle-Museumsbahn zwischen Warthausen und Ochsenhausen endet im Oktober. Zum Abschluss gibt es an drei Wochenenden ein Dampfzug-Programm mit Blick hinter die Kulissen, Bewirtung mit Most und Zwiebelkuchen sowie rustikale Mondscheinfahrten. Bei allen Fahrten ist auch der neue rollstuhlgerechte Öchsle-Wagen im Einsatz.

Bis die Öchsle-Bahn durch Oberschwaben dampfen kann, ist viel Arbeit hinter den Kulissen nötig. Einen Eindruck davon erhalten Interessierte bei einer Erlebnisführung am Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Öchsle-Geschäftsführer Andreas Albinger schaut mit den Teilnehmern hinter die Kulissen und erklärt ihnen den Dampfbetrieb. Dabei sollen sowohl Eisenbahnfreunde als auch heimatkundlich Interessierte auf ihre Kosten kommen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr am Bahnhof Ochsenhausen und umfasst eine Führung über das dortige Bahnhofsgelände mit dem historischen Lokschuppen von 1899.

Informationen gibt es dabei auch zum erst 2017 zum Öchsle gekommene renovierungsbedürftigen württembergische Personenwagen „Stg 132“. Dieser wurde 1896 von der Maschinenfabrik Esslingen für das ehemalige „Buchauer Zügle“ gebaut, das auf der Strecke Bad Schussenried nach Bad Buchau, ab 1916 bis Riedlingen verkehrte. Albinger berichtet sowohl aus der wechselhaften Öchsle-Geschichte, als auch vom aktuellen Betrieb.

Im Lauf des Tages werden alle vier Öchsle-Dampfloks näher in Augenschein genommen, darunter auch die württembergische Lok 99 633 von 1899 und die Öchsle-Lok 99 716 „Rosa“, die zurzeit in Warthausen zerlegt und überholt wird. Auch die jüngste der originalen Öchsle-Loks wird nicht vergessen: Die Diesellok V51 903, die bis in die 1980er Jahre hinein Öchsle-Güterzüge zog.

Lokschuppen ist zu besichtigen

Unter Dampf können die Teilnehmer die Öchsle-Lok 99 788 „Berta“ bei der einstündigen Fahrt nach Warthausen erleben. Dort steht dann die eingehende Besichtigung des modernen Öchsle-Lokschuppens auf dem Programm. Es wird gezeigt, wo die Loks für den Betrieb angeheizt und die meisten Wartungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Die Rückfahrt mit dem Öchsle nach Ochsenhausen endet um 15.55 Uhr.

Die letzten fahrplanmäßigen Fahrten sind am Sonntag, 14. Oktober. An diesem Tag kann man zum verkaufsoffenen Sonntag nach Ochsenhausen dampfen und im Restaurationswagen Most und Zwiebelkuchen genießen.

Die rustikalen Öchsle-Mondscheinfahrten finden in diesem Jahr am Freitag, 19., und Samstag, 20. Oktober, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Los geht es jeweils um 18 Uhr in Warthausen. In Ochsenhausen empfängt die Fahrgäste ein mit Fackeln beleuchteter Bahnhof und Bewirtung mit deftigem Gulascheintopf. Die Rückfahrt endet um 21.40 Uhr in Warthausen.