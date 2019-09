Öchsle-Bahn feiert am Sonntag Bahnhofsfest

Es ist bereits die 13. Auflage des Bahnhofsfests des Öchsle-Schmalspurbahnvereins, die am Sonntag, 8. September, über die Bühne geht. Los geht es am gleichzeitigen Tag des offenen Denkmals um 10 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Ochsenhausen.

Wie der Verein mitteilt, ist unter dem Motto „Eisenbahnerlebnisse“ ein buntes Programm für die ganze Familie zusammengestellt worden. Bei einem Gewinnspiel seien zudem attraktive Preise zu gewinnen, unter anderem eine Öchsle-Gruppenfahrt für 20 Personen mit Bewirtung im Gesamtwert von mehr als 500 Euro. Zum Frühschoppen ab 10 Uhr spielen die Heggelbacher Stadelmusikanten. Bewirtet wird wie auch später beim Mittagstisch und zur Kaffeezeit in und um den Lokschuppen in Ochsenhausen. Die Waschfrauen laden zu Vorführungen in ihr Museum ein, um den Besuchern das damalige harte Leben eindrucksvoll zu zeigen.

Für die technikbegeisterten Besucher gibt es stündliche kostenlose Führungen mit Einblicken in Technik und Geschichte der Öchsle-Museumsbahn. Eine historische Dampfwalze ist im Einsatz. Mitglieder des Schmalspurbahnvereins demonstrieren dazu auch Werkzeuge und Arbeitsabläufe der Gleisbauer. Eine Ausstellung mit historischen Fahrzeugen und die Möglichkeit, den historischen Lokschuppen zu besichtigen, runden das Programm ab. Auch für die jüngeren Besucher gibt es Angebote: Fahrten mit einer urigen Handhebeldraisine, Führerstandsmitfahrten auf der Diesellok, eine Kindereisenbahn zum Mitfahren, Kinderschminken und ein Luftballon-Wettbewerb.

Fahrten der Öchsle-Bahn

Am Nachmittag spielen die Kirchberger Goldies. Im Güterschuppen ist dann noch eine Modellbahnausstellung zu sehen. Natürlich darf auch die Öchsle-Bahn nicht fehlen: Bei vier fahrplanmäßigen Fahrten dampft die kohlebefeuerte Lok 99788 „Berta“ von 1956 zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Die Züge ab Warthausen bei Biberach um 10.30 Uhr und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 Uhr und 16.15 Uhr.