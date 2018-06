Schloss Obersulmetingen: Es knirscht im Gebälk

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das gilt auch für das denkmalgeschützte Schloss in Obersulmetingen. „Eigentlich sollte nur der Giebel auf der Ostseite saniert und das Dach neu gedeckt werden“, sagt der Ortsvorsteher Elmar Dehler. Doch ein im Januar vorgelegtes Architekten-Gutachten barg eine unliebsame Über-raschung: Auf der Westseite des Schlosses weist auch das Dachgebälk gravierende Schäden auf.

„Hier gibt es Handlungsbedarf“, sagt Gotthard Geißer. Der Zimmermeister und Restaurator aus Maselheim-Ellmannsweiler und sein Geselle Benjamin Ray untersuchen diese Woche das Gebälk und ermitteln die Schäden. Bis März soll Klarheit herrschen, was es ungefähr kosten wird, sie zu beheben. Der Hausmeister Karl Bucher, der Fronmeister Patrick Sode und Mitarbeiter des Bauhofs haben den Zimmerleuten vorgearbeitet und vorige Woche drei Tonnen Schutt aus der Traufe entfernt.

„Die Traufe, wo die Dachbalken auf dem Mauerwerk aufliegen, ist der wunde Punkt“, erklärt Gotthard Geißer. Über Jahrzehnte ist Feuchtigkeit eingedrungen; Pilze haben das Holz befallen und ihm schwer zugesetzt. Zum Teil zerbröselt es zwischen den Fingern, an manchen Stellen haben sich die Balken in nichts aufgelöst. Holzverbindungen zieht es auseinander, der Dachstuhl im Westteil des Schlosses senkt sich über der ehemaligen Lehrerwohnung und drückt nach außen.

„Das wird teuer“, seufzt Elmar Dehler. Für die Westseite des 1725 vom Ochsenhausener Abt Coelestin Frener erbauten Schlosses habe finanziell wohl die Stadt aufzukommen. Die Giebelsanierung auf der Ostseite sei Sache der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Miteigentümerin. In einer gemeinsamen Anstrengung soll das Dach neu gedeckt werden. Stadt und Diözese haben sich auf Helmut Müller-Rinke aus Biberach als Architekten verständigt.

In der Osthälfte wurde der Dachstuhl in den 1980er-Jahren mit einem Betonband stabilisiert. „Heute versucht man möglichst viel historische Substanz zu erhalten“, sagt Gotthard Geißer. Die Restauratoren entfernen, was verfault ist, passen gesundes Holz ins Gestühl ein und verbinden Alt und Neu. „Da haben wir schon schlimmere Sachen gerichtet“, macht Geißer den Obersulmetingern Mut.

Weil schadhafte Ziegel vom Dach fallen, ist der hintere Bereich beim Schloss bis auf Weiteres gesperrt. Die Eingänge zur Ortsverwaltung und zur Kirche werden sicherheitshalber mit einem Gerüst überdacht.