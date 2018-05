Nicht nur mit den Banken geht’s „dr Bach na“...

Die MVO-Senioren haben ihren Vorjahres-„Titel“ beim „Riß-na-fahra“ des Musikvereins Obersulmetingen am Donnerstagabend erfolgreich verteidigt. Mit dem „Rißtal-Schnauferl“ bildeten sie zwar das Ende des bunten Fluss-Umzugs, standen dafür aber an der Spitze der von den Zuschauern festgelegten Ergebnisliste. Doch auch die acht Konkurrenten zeigten sich kreativ und machten die Veranstaltung einmal mehr zu einem vergnüglichen Höhepunkt des Zeltfests.

Neun Gruppen hatten mit originellen Ideen um die Gunst des zahlreich am Ufer versammelten Publikums geworben. Dabei scheute auch mancher Riß-na-Fahrer das Bad im 16 Grad kalten Fluss nicht. „Es gab schon Veranstaltungen, da kamen statt dem ersten Boot zunächst nur Teile davon angeschwommen“, umschrieb Moderator und Vereinsvorsitzender Christoph Engel die mitunter großen Schwierigkeiten, die Gefährte schonend zu Wasser zu lassen. Dieses Mal ging alles glatt, alle Boote schwammen komplett flussabwärts.

Den Anfang macht die MVO-Jugend, die das 2017er-Fasnetsmotto „Die Wüste lebt“ aufs Wasser überträgt. Angesichts des schwülen, aber zum Glück trockenen Wetters tut dem Sultan die Luft, die ihm seine Diener zufächeln, sicherlich gut. Allein der Gewürzverkauf auf „hoher See“ läuft eher schleppend.

Bienen mit Botschaft

Bunte Luftballons kündigen danach das bunte Boot des Natur- und Vogelschutzvereins Obersulmetingen an, der mit seinem Motto auf ein aktuelles Problem aufmerksam macht: das Bienensterben. Die putzigen Insekten werfen von ihrem Blumenwagen (sehr kreativ: Pusteblumen aus Klobürsten) denn auch Tütchen mit Blumensamen ins Publikum, um ihren Lebensraum zu sichern. Furchtlos waten die Imker durchs teils hüfthohe Wasser.

Dass ein Feuer in der Ortsmitte ein Thema ist, das viele beschäftigt, zeigt der Auftritt der „Stadelbaura“: Sie stellen auf ihrem Boot den jüngsten Hausbrand in der Bischof-Ulrich-Straße dar, der für die Bewohner zum Glück glimpflich verlaufen war und folglich mit etwas Abstand auch als Riß-na-fahr-Motto taugt. Hierzu lodert ein echtes Feuer auf dem Floß.

Mit Hitze beschäftigt sich auch die KLJB, allerdings auf andere Art: Die Jugendlichen bastelten aus einem alten Bar-Element des Musikvereins ein Floß zum Motto „Summeropening und Sält-Festival“ und rühren damit nochmals die Werbetrommel für das Zeltfest mit dem heute Abend steigenden Musikkonzert.

Im Anschluss schippert nicht etwa die Walz, sondern die Weinlaube von der Pfalz die Riß hinab. Das Boot hat reichlich Schlagseite – kein Wunder bei diesem Thema, das sich die Familie Brehm um die gebürtige Pfälzerin Petra Brehm erdacht und liebevoll umgesetzt hat. Moderator Christoph Engel freilich versichert, dass die Kinder auf dem Boot keinen vergorenen Traubensaft konsumieren.

Eine Beachparty zelebriert auf dem sechsten Boot die KLJB aus Baltringen – sehr zur Freude des MVO-Vorsitzenden, der bereits zu Beginn des Spektakels die Vereine und Gruppen aus den Nachbarorten ermuntert hatte, künftig ebenfalls Boote ins Rennen zu schicken.

Trauernde Ministranten

Danach wird es ein wenig politisch: Sowohl die Feuerwehr aus Ingerkingen als auch die Obersulmetinger Ministranten machen deutlich, dass die Banken auf dem Land zunehmend „dr Bach na“ gehen beziehungsweise zu Grabe getragen werden. Das Thema hat natürlich einen aktuellen Bezug, schloss die Raiffeisenbank Biberach doch in beiden Ortschaften unlängst ihre Filialen.

Zum guten Schluss zeigen die Senioren des Musikvereins, dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehören und noch mächtig Dampf machen können. Sie sind mit der schwimmenden Dampflok namens „Rißtal-Schnauferl“ samt Waggon auf Tour. Die Vorjahressieger haben bei ihrem Projekt viel Liebe fürs Detail bewiesen und werden vom Publikum fast folgerichtig erneut zum Sieger gekürt.

Platz zwei belegen die flotten Bienen der Natur- und Vogelschützer, Platz drei geht an die Bankbestattung durch die Ministranten. Als Gewinner durften sich am Ende freilich alle fühlen, hatten sie mit der Teilnahme am „Riß-na-fahra“ 2018 doch wiederum zu einem kleinen, aber feinen Spektakel beigetragen. Die gute Zuschauerresonanz macht den Wunsch deutlich: Auf ein Neues im Jahr 2019!

Die weitere Rangfolge: 4. Stadelbaura („Brennendes Haus“), 5. Familie Brehm („Zum Wohl der Pfalz“), 6. KLJB Baltringen („Beach Party“), 7. Feuerwehr Ingerkingen („Banka ganget dr Bach na“), 8. MVO-Jugend („Die Wüste lebt“), 9. KLJB Obersulmetingen („Summeropening“).