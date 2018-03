Laemmle-Musical: Dorothée Fischer näht Kostüme

Nicht nur für Regie, Technik und Darsteller ist das Carl-Laemmle-Musical, das am kommenden Wochenende über die Laupheimer Kulturhaus-Bühne geht, eine Herausforderung. So hat Dorothée Fischer aus Obersulmetingen einen riesigen Aufwand betrieben, um die Schauspieler mit zeitgemäßen Kostümen auszustatten.

Für Dorothée Fischer gilt seit einigen Wochen eine ganz eigene Zeitrechnung. „Gerne – nach dem 5. November“, antwortet sie jedem, der etwas von ihr will, das nichts mit dem Musical zu tun hat. Bis dahin legt sie ihr ganzes Augenmerk auf Carl Laemmle, Frankenstein, Dracula und Co. Etwa 250 Meter Stoff und 20 000 Meter Faden hat sie mittlerweile verarbeitet, um das rund 100 Jahre zurückliegende Leben und Wirken des Laupheimer Hollywood-Pioniers in möglichst realistischen Kostümen darzustellen.

„Mit der Planung“, erzählt Dorothée Fischer, habe sie im Grunde nach dem Heimatfest Anfang Juli begonnen. „Es gab schon einige Überlegungen der Regisseure, wie die Kostüme aussehen könnten“, sagt sie. „Aber ich habe mir natürlich auch selbst meine Gedanken gemacht.“ Mit Hilfe von Informationen aus dem Internet und alten Katalogen, vor allem aber nach den vier Probentagen auf der Kapfenburg zum Ende der Sommerferien reiften die Ideen zu konkreten Plänen – die auch immer wieder mal durchkreuzt wurden.

„Es hieß, wir brauchen acht Mäntel, die bis auf den Boden reichen“, erzählt Dorothée Fischer. „Dann sagte ich mir: Okay, dann nähe ich halt die acht Zelte. Weil ich noch grünen Stoff übrig hatte, habe ich auch drei grüne gemacht und gedacht, die könnte ich hinterher schwarz färben.“ Denkste! „Das ging leider nicht. Also war die Arbeit umsonst und ich musste nochmals drei schwarze Mäntel machen.“ Und zwei Kostüme habe sie „in den Sand gesetzt“, weil die Mädchen, die sie tragen sollten, sich weigerten. „Also habe ich neue genäht – ich will ja, dass sie sich wohlfühlen.“

Immer ein Lächeln

All das erzählt Dorothée Fischer ohne Gram, sondern stets mit einem Lächeln auf den Lippen. „Es macht mir einfach Spaß. Das ist doch mein Hobby“, sagt sie. Wann immer es gilt, Stoffe zu verarbeiten – Dorothée Fischer macht es mit Begeisterung. „Wenn ich nicht stricke, bin ich krank“, sagte sie, nachdem sie sich vor zwei Jahren bei der Aktion „Laupheim ist verstrickt“ mächtig ins Zeug gelegt und schließlich für ihre bunten Krähenvögel, die sie auf einem Baum in der Mittelstraße platzierte, den Publikumspreis gewonnen hatte. Auch für das Heimatfest startet sie gerne ihre Nähmaschinen, und jetzt, für das Laemmle-Musical, habe sie mit ihren Helferinnen „alles zusammengerechnet sicher schon über 1000 Stunden“ investiert. „Ich setze mich oft morgens um 7.30 Uhr hin und nähe manchmal bis nachts um halb vier.“ Ehrenamtlich, versteht sich.

So etwas funktioniert nur mit Unterstützung der Familie. „Sie sehen ja, was ich mache“, ruft ihr Mann aus der offenen Küche, als der Zeitungsredakteur Dorothée Fischer fragt, ob denn noch Zeit für den Haushalt bleibe. „Die Familie übernimmt alles“, berichtet sie. „Haushalt, Garten. Nur kochen tu ich ab und zu.“ Ihre Schwester hilft ihr, zusammen mit zwei Freundinnen, auch beim Nähen oder Hüte filzen für das Musical. „Für die Lederhose des Nazi-Bürgermeisters näht meine Schwester 30 Knöpfe an die Hosenbeine“, sagt Dorothée Fischer und verdeutlicht, wie mühsam diese Arbeit ist: „Die Hose ist aus dickem Kunstleder – ich habe gedacht, meine Nähmaschine geht kaputt.“

Sie blieb heil, und in ihrem Atelier – eigentlich der Wintergarten – stapeln sich deshalb die Kleider. Auf einem Bügel hängt ein langer, schwarz-roter Mantel in Samt und Seide – das Gewand des Grafen Dracula. „Das ist mein Lieblingsstück“, sagt Dorothée Fischer – um gleich weitere Favoriten zu nennen. „Die Monster, die Kleider für die Showgirls, die Hühner-Kostüme.“ Und die 35 Charleston-Kleider und -Jäckchen für die Chormädchen. „Die müssen alle noch genäht werden“, erzählt sie – eine Woche vor der Premiere.

Rund 150 Werke

Damit auch alles passt, musste Dorothée Fischer von sämtlichen Darstellern die Maße nehmen. Und bei der Produktion manche Besonderheit berücksichtigen. „Es gibt ja Doppelrollen, und einige Männer müssen sich umziehen. Das muss ruckzuck gehen mit entsprechenden Reißverschlüssen.“ Rund 150 Kostüme aus der Fischerschen „Nähfabrik“ werden letztlich auf der Kulturhaus-Bühne zu bewundern sein. Dabei hat sie sich für die Schlussszene etwas Besonderes einfallen lassen: „Mein Herz schlägt halt für Laupheim, und deshalb habe ich für die Jacken glitzernde Lurex-Stoffe besorgt – in unseren Stadtfarben. Es genügt doch, wenn die Showgirls amerikanische Farben tragen.“