„Hits, Hits, Hits“ – so lautet das Motto des Serenadenkonzerts des Musikvereins Obersulmetingen. Vor der schönen Kulisse des Obersulmetinger Schlosses spielt das Orchester unter der Leitung von Dirigent Hans Mohr am kommenden Sonntag, 24. Juli, von 20 Uhr an Weisen, die den Besuchern bekannt sein dürften. Erstmals soll der Spendenerlös des Konzertes für die vom Hochwasser geplagten Menschen, vor allem in Baltringen, bestimmt sein: Er geht an die Ulf-Prümmer-Bürgerstiftung Mietingen.

Bei italienischen Snacks und Weinen können die Zuhörer im Schlosshof eine musikalische Reise miterleben:

Der Eintritt dazu ist frei, um Spenden für die Hochwasseropfer wird gebete. Das Konzert findet bei jedem Wetter statt, sollte es wider Erwarten und entgegen der Vorhersagen regnen, wird in der Schulturnhalle gespielt.