Heiße Asche ist Ursache für Gebäudebrand

Heiße Asche hat den Gebäudebrand am Sonntagabend in Obersulmetingen verursacht. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm am Montag mit.

Laut den Ermittlungen hatte die Hausbewohnerin die heiße Asche in einem Müllsack beim Brennholz in der Garage gelagert. „Sie hatte angenommen, dass keine Glut mehr in dem Abfall ist“, heißt es im Polizeibericht. Dem war aber nicht so.

„Von der Garage aus fraß sich das Feuer über eine Öffnung in der Wand in das Hauptgebäude hinein“, erklärte der Laupheimer Feuerwehrkommandant Andreas Bochtler der „Schwäbischen Zeitung“. Wenig später stand der Dachstuhl des früher als Stadel genutzten Gebäudeteils in Flammen.

Rund 120 Einsatzkräfte aus Laupheim, den Teilorten und aus Biberach waren im Einsatz und löschten das Feuer. Der Schutz der Nachbargebäude gestaltete sich knifflig, sagte Andreas Bochtler. Zudem sei es schwierig gewesen, an den Brandherd heranzukommen.

Die Hausbewohner – eine Frau und zwei Kinder – konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Sie sind bei Bekannten untergekommen; das Gebäude ist im jetzigen Zustand nicht bewohnbar. Den Sachschaden an dem Anwesen in der Bischof-Ulrich-Straße schätzt die Polizei auf rund 200 000 Euro.