Da strahlt der Vorsitzende Christoph Engel mit der Sonne um die Wette: tolles Wetter, Zelt voll, Wiese voll, gute Laune. Das Zeltfest in Obersulmetingen hat am Sonntag noch einmal einen Höhepunkt erlebt. Im Mittelpunkt dabei: das große Treffen der Traktor-Oldtimer. Unter dem Titel „Traktor meets Blasmusik“ fanden wieder rund 130 alte Schnauferl tuckernd den Weg auf die Wiese an der Riß. Es sind liebevoll gepflegte Maschinen, die überwiegend vor 50 und mehr Jahren halfen, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Stolze Eigentümer haben sie für das Treffen festlich heraus geputzt.

Einer von ihnen ist Hubert Ihle, Hobbylandwirt aus Untersulmetingen, der gleich mit zwei Traktoren angereist war – einer ist ein HeLa aus dem Jahr 1956, dessen 17 Pferdestärken damals großen Fortschritt bedeuteten. „Diese Traktoren haben sich die Landwirte leisten können“, erzählt Hubert Ihle. Ganze 846 wurden davon gebaut, diesen einen hat er vor 30 Jahren vor der Verschrottung bewahrt und aufgearbeitet, bis er wieder fuhr. Mit Blumen an der Motorhaube grüßt er beim Zeltfest die Besucher.

Nur wenige Meter weiter freut sich Pfarrer Andreas Ochmann über viele Teilnehmer beim traditionellen Zeltgottesdienst, unter ihnen auch Oberbürgermeister Gerold Rechle. Das offene Zelt ist fast voll, und die Besucher bekommen auch musikalisch einiges geboten: Der Chor Vocal Dream mit der starken Solistin Verena Thron steuerte bewegenden Gesang bei. Beim abschließenden Gospel „Oh, happy day“ hat sich die Wiese schon weitgehend mit den landwirtschaftlichen Oldtimern gefüllt. Es sind alle Marken dabei, die in den letzten 70 Jahren auf Höfen zu finden waren, darunter so bekannte Namen wie Hanomag, Deutz, Fendt mit einem „Dieselross“ und ein wuchtiger John Deere, deren Nachfolger zum Teil auch heute noch fahren. Aber auch Traktoren von Eicher, Kramer, Fiat und Schlüter reihen sich zu Füßen des Schlosses auf, an die sich vor allem die älteren Landwirte noch erinnern können.

Für manche Teilnehmer bedeutete das Treffen einen weiteren Ausflug – mit Familie. Dazu zählte auch Michael Hammerer, der mit seinem Eicher-Traktor aus Laupheim angetuckert kam mit den Kindern Luise und Moritz auf den Soziussitzen – und Hündin Vroni, die sich nach seinem Absteigen sofort den Fahrersitz eroberte. „Das macht sie immer“, lacht er. Das Tier liebt den Traktorsitz.

Während der Musikverein Schwendi zum Frühschoppen aufspielt, sind Bettina Schneider und Natalie Werz mit dem Aufbau der Tombola-Preise beschäftigt: Es gibt viel Gesundes zu gewinnen. Wer in dem beschäftigten Trubel nebenbei vom Vorsitzenden Christoph Engel ein Fazit des Zeltfestes bekommen möchte, muss flott sein: Er ist am Sonntag überall unterwegs. Zwischendurch kommt ein: „Ist doch ein tolles Fest, oder?“ Und: „Freitag, das war doch auch klasse!“