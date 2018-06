Fünf Schulklassen erhalten Schwörer Umweltscheck

Mit großer Begeisterung haben 15 Schulklassen der sechsten Klassenstufe beim Nachhaltigkeitstag der Firma Schwörer in Oberstetten ihre Insektenhotels präsentiert, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der erste Platz und 1000 Euro Preisgeld für die Klassenkasse ging an die Engstinger Waldorfschule, den zweiten Platz mit 500 Euro heimsten die Gammertinger Gymnasiasten der Klasse 6c ein.

Reges Schülergewusel herrschte am großen Nachhaltigkeitstag der Firma Schwörer, denn außer den 15 teilnehmenden Schulklassen, die sich am Wettbewerb für den Schwörer Umweltscheck mit dem Bau eines Insektenhotels ins Zeug gelegt hatten, nahmen weitere 17 Schulklassen der Kooperationsschulen an der Erlebniswanderung teil, so dass insgesamt gut 600 Schüler in Oberstetten waren. Ausbildungsleiterin Bianca Loock-Hummel und ihre Auszubildenden, in deren Verantwortung die Organisation des Nachhaltigkeitstages und der Erlebniswanderung lag, hatten alles bestens im Griff und ein ansprechendes, ambitioniertes Programm auf die Beine gestellt. Bei der etwa acht Kilometer langen Erlebniswanderung wurden die Schulklassen immer wieder mit allen Sinnen auf die Regionalität aufmerksam gemacht.

Gleich bei der Station des Haupt- und Landgestütes Marbach gab es einen leckeren Linsensalat zu probieren. Weitere Leckereien zur Stärkung hielten die hauseigene Schwörer-Imkerei mit Blütenhonig vor: ein Azubi-Projekt aus den vergangenen Jahren, das nun Früchte in Form von Honig trägt. Aber auch Molkereiprodukte der Hofmolkerei Schmid, Urkornbrot von Backmeister Klaus Raach, Käse von der Hohensteiner Hofkäserei Rauscher oder Wildwurst der Familien Knoll/Hagemann waren im Angebot.

Viel Lehrreiches obendrauf vermittelte Förster Stefan Hägele mit dem waldpädagogischen Projekt der Waldbox. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die zusammen mit Firmenchef Johannes Schwörer ein kleines Stück der Erlebniswanderung ging, lobte das große Firmenengagement und die früchtetragende Kooperation mit den Schulen. „Nachhaltigkeit muss in allen Schulfächern vermittelt werden, und wenn ein Unternehmen dies mit vermittelt, ist der Effekt doppelt und kommt im späteren Arbeitsleben zu Gute“, so ihre Überzeugung.

Für den Wettbewerb des Umweltschecks wählten die Azubis, die sich ganz selbstverständlich als Botschafter für nachhaltiges Denken und Handeln verstehen, das aktuelle Thema des Insektensterbens und die wichtige Bedeutung der Biene aus. Von den zehn Kooperationsschulen des Klimaschutzunternehmens nahmen 15 Klassen teil. Ausgestattet mit einem kleinen Materialpool und klaren Vorgaben über Größe und Ausmaße des Insektenhotels nahmen die Schulklassen das Projekt in Angriff.

Die durchweg unterschiedliche Herangehensweise und die Überlegungen der Schüler brachte die Jury in Entscheidungsnöte. Zwischen 15 und 20 Schulstunden, auch an freien Nachmittagen, haben die Schüler mit ihren Lehrern investiert, um ein erstklassiges und auch durchaus fantasievolles Bienenhotel zu bauen. Robin Schneider, Auszubildender zum Fachinformatiker und Mitglied der Jury, erklärte bei der Preisverleihung, dass grundsätzlich jede Klasse ein Gewinner sei. Die Jury setzte sich zusammen aus Firmenchef Johannes Schwörer, Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, Ausbildungsmarketingleiterin der IHK Ida Willumeit-Reichenecker, Dr. Dietmar Götze, Leiter Bundesforstbetrieb Heuberg, Wolfgang Saam, Geschäftsführer der Klimaschutzunternehmen e.V., und die beiden Auszubildenden Robin Schneider und Nicole Fiedler.

Die Auswertung des Kriterienkatalogs, bei der Optik und Design, die Präsentation sowie die Berücksichtigung ökologischer Aspekte bewertet wurden brachten dann die Waldorfschule Alb als ersten Sieger hervor, gefolgt von der 6c des Gammertinger Gymnasiums und der Münsterschule Zwiefalten, die sich über 300 Euro freuen durfte. Auch Platz vier und fünf erhielten jeweils 200 Euro für die Klassenkasse (Klase 5a und 5c der Gustav-Mesmer-Schule aus Münsingen).