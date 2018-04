Viele Zugaben beweisen Begeisterung

Zum Chorkonzert hat der Gesangverein „Liederkranz Oberholzheim“ in die Wielandhalle eingeladen, und viele Besucher sind dem Ruf gefolgt. An diesem Abend als Gast-Chor auch der Sängerbund Staig dabei. Das Vorstandsmitglied Gerhard Lang begrüßte das Publikum und übergab die Programm-Moderation an Regine Schöffmann. Der Chor sang unter der Leitung seines Dirigenten Tobias Dorow und wurde am Piano begleitet von Mirjam Männer.

Musikalisch stieg der Liederkranz Oberholzheim mit dem Lied „Freunde in das Program ein, ließ dann auch populäre Lieder folgen wie „Wunder gescheh‘n“ von Nena Kerner oder „Ring of Fire“ von June Carter und „Spaniens Gitarren“.

Vor dem zweiten Teil gab es auch noch Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft. Hannelore Ehe, Beate Braun, Hans Dürr, Helmut Speidel, Manfred Guter und Jakob Dürr erhieltne Auszeichnungen

Danach war der Gast-Chor „Sängerbund Staig gefragt und startete mit dem Lied „An die Freude„ (Komponist und Bearbeitung: Bernhard Weber). Die Truppe hatte auch zu ihrer Unterstützung Willibald Hammerl, am Piano, mitgebracht. Durch das Programm dieses Chores führte die „charmante“ Moderatorin Ulrike Geiselmann.

Nach der Pause folgten Lieder aus den Vereinigten Staaten, die mit deutscher Übersetzung gesungen wurden – unter anderem „Stars & Stripes“. Die folgenden zwei Lieder sang der Sängerbund in englischer Sprache: „Butterfly“ und „We have a dream“. Das letzte Lied in ihrem abwechslungsreichen Programm sang der Chor dann in schwäbischem Dialekt: „Onser Ländle“ (Komponist: Adelbert Meier). Nach diesem programmmäßigen Schluss verlangten die begeisterten Zuhörer aber mit lang anhaltendem Beifall und Zugabe-Rufen noch eine Fortführung. Auf diesem Wunsch folgte dann noch die Zugabe „Stimmt alle mit ein, beim Lied und beim Wein„. Dem Aufruf folgte das Publikum gerne und damit endete der Teil des Gast-Chores Sängerbund Staig.

Liederkranz Oberholzheim machte weiter mit dem Lied: „Die kleine Kneipe„ und mit Stücken wie dem beliebten Abba-Lied „Thank you for the music“. Auch Liederkranz kam nicht ohne Zugabe von der Bühne.: Erst „Hail holy queen“ und „Spaniens Gitarren“ stellten das begeisterte Publikum zufrieden.

Beide Chöre verabschiedeten sich zusammen mit dem Lied „Weit, weit weg“ unter Leitung von Tobias Dorow. Und auch hier hätte das Publikum gerne noch einige Zugaben gehört, doch mit diesem Abschiedslied war der Abend des Chorkonzerts beendet.

Nun blieben noch viele der Anwesenden zu gemeinsamen Gesprächen, trinken und essen in der Halle sitzen und freuten sich nochmals zusammen über die Gesänge des vergangenen Abends