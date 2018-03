Ein toller Erfolg war das Madera Festival in Oberholzheim. Bereits zum dritten Mal fand diese musikalische Großveranstaltung in der Regie von den Jugendmitarbeitern der Evangelischen Kirchengemeinde in der Wielandhalle statt – und füllte die Besucherfläche.

An der stetig steigenden Besucherzahl ist zu sehen, dass die Veranstaltung den Nerv der überwiegend jugendlichen Besucher trifft, für die das Festival in erster Linie auch sein soll. Dem jugendlichen Alter ist auch der frühe Beginn geschuldet, denn schon um 18.30 Uhr stand mit dem Live Love Loud Project die erste Band auf der Bühne.

Rund eine halbe Stunde hatte jede Band Zeit den Gästen mit ihrer Musik und ihren Liedern Gott noch ein wenig näher zu bringen. Sie zeigten, dass der Glaube nicht nur in gängigen Kirchenliedern zum Ausdruck gebracht werden kann. Sondern auch mit rockig-poppigen Melodien, Hip-Hop-Sound, Reggae, Rap, aber auch in ruhigen Balladen. Aufrüttelnde, fetzige aber auch nachdenklich machende Texte wurden präsentiert.

Gleich zum Auftakt brachte die Band „ Live Love Loud Project“, die offizielle Workship-Band der „Jesus Saves Connection“ beste Stimmung in die Halle und rockte auch auf der Bühne so richtig ab.

Weiter aufgeheizt wurde die Stimmung durch die kroatische Band „October Light“. Seit zehn Jahren seien sie bereits in Deutschland unterwegs, erzählen die Musiker – was sie zum Anlass genommen haben, erstmals einen deutschsprachigen Song ins Repertoire mit aufzunehmen.

Playback aus dem Publikum

Dieser wurde als Hip-Hop, mit einer freiwilligen Playback-Sängerin aus dem Publikum, präsentiert. Neben ihren kroatischen und englischsprachigen Liedern überzeugten die Jungs von „October Light“ durch fantastischen Bläser- und Gitarrensound. Ein klein wenig ruhiger waren die bewegenden Lieder von Diana Ezerex. Mit ihrer soulig-rockigen Stimme und Texten in die sie ihr Herzblut legt, sorgte sie für Gänsehautstimmung in der Halle. Am Jubel der Zuhörer bei ihrem Auftritt war zu merken, dass die Biberacherin einige Fans dabei hatte. „Jesus soll mein Anker sein, wo immer ich auch hingehe“, sang sie etwa. Zu den Festivalbesuchern meinte sie: „Jeder kann die Lösung und eine Antwort sein, wenn jemand nicht mehr weiter weiß. Jeder von euch ist einzigartig.“

Zum ersten Mal dabei beim Madera Festival in Oberholzheim war „Soundbar“ aus Gummersbach bei Köln. In der Umbauphase war der Platz vor der Bühne etwas leer geworden, aber die mitreißende Musik von Soundbar lockte alle wieder nach vorne. Nur keine Müdigkeit aufkommen lassen. Die Mitglieder von Soundbar vermittelten überzeugend, pure Lebensfreude auf der Bühne, grenzenlosen Spaß, fetzigen Rock und Rap, rundherum einfach ein positives Feeling. Die Festivalbesucher ließen sich auch bei ihnen ganz auf die Musik ein, tanzten und sangen begeistert mit.

Fetziger Ausklang

Aber auch danach war noch nicht Schluss. Für einen fetzigen Ausklang des Festivals sorgte DJ Faith mit seiner Show mit christlicher House- und Chartmusik, welche die Besucher begeistert weiterfeiern ließ.

Sehr gut gefallen hat es auch Lena, Lilli und Noemi aus Schwendi, die mit ihrem Teamkreis nach Oberholzheim gekommen waren. Sie waren zum ersten Mal beim Madera Festival. „ Uns gefällt es sehr gut hier. Es werden mal etwas andere Lieder gespielt, mit christlichen Texten und die Stimmung ist einfach super.“