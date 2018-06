Drei Chöre vermitteln Fröhlichkeit

„Singen vermittelt Freude und Fröhlichkeit, es bereichert das Leben der Menschen, Singen verbindet“. Diese Gedanken stellte der Vorsitzende des Gesangvereins Liederkranz Oberholzheim, Gerhard Lang, an den Beginn seiner Begrüßung der rund 300 Zuhörer beim Chorkonzert in der voll besetzten Wielandhalle. Ein besonderes Willkommen galt der Chorgemeinschaft Burgrieden mit ihren beiden gemischten Chören Liederkranz und Unisono. Letztmals wirkten die Rottäler 2005 aus Anlass des 110-jährigen Jubiläums der Oberholzheimer Singgemeinschaft mit. Der Zeitpunkt einer erneuten Chorbegegnung war jetzt gekommen.

Die Chorleiter Tobias Dorow (Oberholzheim) und Heinz Baumann (Burgrieden) hatten aus dem reichen Repertoire ihrer Vereine Chorsätze ausgewählt, die einen großen Bogen an unterhaltsamer Literatur spannten. Evergreens und Schlagerhits, Melodien zum Verlieben, amerikanische Folksongs und Musical-Ausschnitte bestimmten das kontrastreiche Programm. Dem Publikum gefiel’s, es sparte nicht mit Beifall. Eine große Herausforderung als kongeniale Begleiterin am Klavier meisterte Maria Bautsch souverän.

Der Frühling erklingt

Im ersten Teil ihrer Vorträge besang der durch intensive Mitgliederwerbung auf 41 Sängerinnen und Sänger erstarkte Liederkranz Oberholzheim – nur zwei Aktive mussten am Samstag passen – den Frühling mit allen seine Facetten. Dem Medley „Melodien zum Verlieben“, von Otto Groll bearbeitet, folgte der Schlager „Vom Stadtpark die Laternen“, einem Hit aus den 60er-Jahren, mit dem sich die damaligen Schlagerstars Gitte und Rex Gildo in die Herzen ihrer Fangemeinde sangen. Mit dem Schlager „Amarillo“ entführte der gastgebende Chor auf sympathische Weise nach Texas. Reichlich Beifall begleitete den Gesangverein Liederkranz Oberholzheim von der Bühne.

An seine Stelle traten die 45 Sängerinnen und Sänger vom Liederkranz Burgrieden. Chorleiter Heinz Baumann, der die Chorgemeinschaft bereits im 15. Jahr leitet, hatte bei der Chorauswahl einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen. Der Chor begrüßte die Zuhörer mit dem Gospel-Song „Rock my soul“ und blieb zunächst mit dem Spiritual „Down by the riverside“ – allerdings in deutscher Fassung – diesem Genre treu. In dem mexikanischen Mambo schwärmten die „Liederkränzler“ von der temperamentvollen „Adelita“, der Schönsten unter südlicher Sonne. Mit dem Folksong aus Amerika „Sing a Song – Lieder schenken Freude, Glück“ und dem Country- Rock „Kansas City“ als Zugabe rundete das Chorensemble seinen Part ab.

„Unisono“ zeigt Kostproben

Ebenfalls unter dem Dirigat von Heinz Baumann steht der vor einigen Jahren gebildete Chor „Unisono“ unter dem Dach der Chorgemeinschaft Burgrieden. Dieses Ensemble hat sich vornehmlich der modernen Chorliteratur in englische Sprache verschrieben. Proben ihres Leistungsvermögens gaben die 12 Männer und 18 Frauen mit dem Klassiker- Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“. Auf charmante Weise hatte Sänger Gerd Ruhkopf das 1968 von Andrew Lloyd Webber verfasste opulente Werk den Konzertbesuchern vorgestellt, das die biblische Geschichte von Joseph, dem Lieblingssohn des Patriarchen Jakob, erzählt. Erst nach der Zugabe „Mama Mia“ entließ das Publikum „Unisono“ von der Bühne.

Lieblingsmelodien hatte sich auch der Liederkranz Oberholzheim für den letzten Konzertblock aufgehoben. Unter dem Motto „Schön war die Zeit“ brachte der Chor zunächst Evergreens zu Gehör, um danach mit einer einschmeichelnden irischen Volksweise, dem Titel „One Way Wind“ und einem originalen Lied „ I wanna sing“ sowie einem Ohrwurm von Weltmusiker Hubert von Goisern seine Vorträge zu beenden. Konzerthöhepunkt waren die von allen drei Chören dargebotene Abschiedshymne „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“ sowie das ruhig ausklingende „Neigen sich die Stunden, wird es Zeit zu ruhn“. Doch bis es für viele Sänger und Besucher wirklich soweit war, saß man noch eine gute Weile beieinander.