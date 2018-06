Das Publikum singt begeistert mit

Mit einem mitreißenden Konzert unter dem Motto „Glory to the King“ hat der Gospelchor Unterhaching die Besucher in der Kirche Sankt Peter und Paul begeistert. Der Chor kam am Samstag zum vierten Mal nach Oberholzheim, alle zwei Jahre steht eine Konzertreise zur evangelischen Kirchengemeinde an.

Den Kontakt zu dem Chor hat die zweite Vorsitzende der Chorgemeinschaft Liederkranz Burgrieden, Sonja Jakobson, hergestellt. „Meine Schwester singt im Gospelchor Unterhaching, und mir war klar, die müssen uns mal besuchen kommen“, sagt sie. Aus dem Besuch wurde mittlerweile eine kleine Tradition.

In der vollbesetzten Kirche herrschte Stille, als der 60-köpfige Chor singend durch den Eingang trat. Einer Prozession ähnelnd, zogen die Sängerinnen und Sänger mit dem Spiritual „Deep River“ auf den Lippen an den Reihen vorbei, um sich vor dem Altar aufzustellen. Pfarrer Andreas Kernen richtete noch ein paar kurze Worte an die zahlreichen Besucher: „Gospels können als Verkündigung von Evangelien betrachtet werden.“ Anschließend griff der Pianist Holger Scheffels, Musiklehrer aus München, entschlossen in die Tasten, woraufhin der Chor stimmgewaltig einsetzte. Scheffels war für den angekündigten Norbert Groh als Ersatz eingesprungen. „Holger hatte nur zwei Wochen Vorbereitung. Manche Stücke wurden nur einmal geprobt“, erklärt Kantorin Barbara Klose.

Die 74-jährige Barbara Klose ist das Herzstück des Gospelchors, seit über 25 Jahren steht sie an der Spitze. Schon beim zweiten Lied „Psalm in Jazz“ forderte sie die Zuschauer zum Mitmachen auf, die zeigten sich allerdings zunächst zurückhaltend, lauschten und applaudierten. Davon ließ sich der Chor aber keineswegs beirren. Mit ihren klaren und kräftigen Stimmen erfüllten die Sänger die Kirche, dazu wippten, schnipsten und klatschten sie rhythmisch. Und schon beim nächsten Spiritual „I know the Lord’s laid his Hand on me“, ein musikalisches Glaubensbekenntnis, machte das Publikum fleißig mit.

Auf Kirchenbank stehend dirigiert

Bei drei Stücken konnten sich die Zuschauer selbst beweisen. Bei dem Kanon „You are my Hiding Place“ verteilte sich der Chor in der Kirche, während Barbara Klose kurzerhand auf eine Kirchenbank sprang und von dort aus das Publikum und den Chor dirigierte. Die Zuhörer wurden für die Kanones in drei Gruppen aufgeteilt. Mit ihrer humorvollen und freudigen Art brach die Chorleiterin schnell das Eis. Die Freude war dem Chor anzumerken, und auch das Publikum war nicht mehr zu bremsen. Nach „Sing, sing, sing“ stampften die Zuschauer sogar mit ihren Beinen.

Auch der jüdische Traditional „Hevenu Schalom Alechjem“ und der Gospel „Rock-a my Soul“ stieß auf besonders große Begeisterung im Publikum. Die vielstimmigen Gesänge fluteten den Raum.

Pianist Holger Scheffels gab bei einer kleinen Soloeinlage einen Einblick in seine Fähigkeiten. „Das Stück ist eigentlich für eine Bigband, aber ich gebe mir Mühe“, sagt der studierte Musiker bescheiden. Daraufhin ließ er seine Interpretation von „Splanky“, einem Jazz-Standard, komponiert von Neal Hefti, erklingen. Dafür erhielt er vom Publikum einen stürmischen Applaus. Auch bei Klassikern wie „Amazing Grace“ und „Wade in the Water“ überzeugte er durch seine Virtuosität und sein jazziges Spiel.

„Ihr müsstet eigentlich Firework-Sensation heißen, für mich war es das bisher schönste Konzert“, sagt Sonja Jakobson am Ende des Konzerts. Der Chor ist nach zwei Zugaben mit dem afrikanischen Lied „Masithi“, was übersetzt soviel wie „singt“ bedeutet, aus der Kirche ausgezogen.

Der Gospelchor Unterhaching finanziert sich ausschließlich über Spenden, um die Gesamtkosten zu minimieren, ein Großteil der Kosten wird von den Mitgliedern selbst getragen.