Handgreiflich und beleidigend hat ein Beisammensein zweier Brüder am frühen Donnerstag in Oberholzheim geendet. Gegen 1 Uhr ging ein komplett nüchterner 20-Jähriger seinem ziemlich betrunkenen Bruder an den Kragen und teilte kräftige Schimpfworte aus. Ernsthafte Verletzungen sind nicht entstanden. Die Polizei konnte den Streit schlichten und ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.