Zu schnell: Auto überschlägt sich

Viel zu schnell unterwegs gewesen ist ein junger Autofahrer auf der B 465 zwischen Oberessendorf und Bad Wurzach. Der 24-Jährige war am Samstagvormittag kurz nach 8 Uhr unterwegs und geriet mit seinem VW-Bus in einer Linkskurve in eine Schneewehe. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Genau an dieser Stelle stand noch ein Honda. Dieser war nach einem Verkehrsunfall am Freitag dort liegen geblieben. Durch den Aufprall an dem Honda überschlug sich der VW Bus und kam auf dem Dach zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 6500 Euro.