Osterlauf für Jogger, Nordic-Walker und Walker

Zum zwölften Mal veranstaltet der Sportverein Oberessendorf einen Osterlauf mit Nordic-Walking, Jogging, Walking und Spazierengehen. Start ist am Ostermontag, 2. April, um 14 Uhr.

In den vergangenen Jahren waren stets um die 200 Läufer am Start. Die bewährten Strecken durch das Wilde Ried sind seit Jahren ähnlich. Für Familien und Laufanfänger gibt es eine Runde mit 6,5 Kilometern, die auch von den „Gute-Laune-Lauf“-Teilnehmern bevorzugt wird. Auf der Elf-Kilometer-Schleife können die Läufer etwas mehr Osterspeck loswerden. An mehreren Verpflegungsstationen gibt es für die Läufer Obst und Getränke.

Der mehrfache Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp bietet wieder sein beliebtes Aufwärmtraining an. Die Kurzstrecke wird im Abstand von fünf Minuten zur Langstrecke gestartet. Nach dem Zieleinlauf erhält jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk und auf Wunsch eine Urkunde mit Laufzeit und Name. In der Festhalle wird während und nach dem Lauf für die Läufer, Zuschauer und sonstigen Gäste Kaffee und Kuchen angeboten. An einer Verlosung nehmen alle Läufer mit Startnummer automatisch teil. Hauptpreis ist ein Rundflug über Oberschwaben.