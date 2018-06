Wer dem drohenden Osterspeck keine Chance geben will, kann dies am Ende der Osterfeiertage in organisierter Art und Weise tun: Der Sportverein Oberessendorf veranstaltet am Ostermontag den achten Osterlauf für Nordic Walker, Walker und Jogger.

Für die erfahrenen Läufer wird eine Strecke von elf Kilometern angeboten. Alle anderen Teilnehmer können eine kürzere Strecke über 6,5 Kilometer wählen. Auch in diesem Jahr hat sich das Organisationsteam um Manuela Frech wieder etwas Neues einfallen lassen. Beim Gute-Laune-Lauf können Osterspaziergänger die Strecken völlig ohne Zeitdruck bewältigen und dabei die Natur genießen. Bei diesem Lauf findet keine Zeitmessung statt. Hier gilt: dabei sein ist alles.

Die Kurz- und Langstrecke führt von der Turnhalle durch den Ortskern von Oberessendorf zum nahe gelegenen Wilden Ried. Im Verlauf der Strecke mit geringen Steigungen werden mehrere Versorgungsstationen für das Wohlbefinden aller Läufer sorgen. Der mehrmalige Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp hat bereits seine Teilnahme angekündigt. Er wird vor dem Lauf das Aufwärmtraining leiten.

Der Start für die Langstrecke erfolgt um 14 Uhr. Mit nur wenigen Minuten Abstand wird dann auch die Kurzstrecke gestartet. Durch das Motto der Oberessendorfer Nordic-Walking-Gruppe „Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein – laufen im Freien, das muss sein“, wird das Wetter bei diesem Ereignis zur Nebensächlichkeit. Für alle Teilnehmer findet im Anschluss an den Lauf in der Turn- und Festhalle eine Verlosung statt. Hauptpreis ist ein Rundflug über Oberschwaben.

Weitere Informationen zum Osterlauf in Oberessendorf gibt es im Internet unter

www.osterlauf.de.vu