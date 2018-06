Karten für Michael Patrick Kelly gewinnen

Wer möchte Karten für das Open-Air im Michael Patrick Kelly am Samstag, 4. August, auf dem Biberacher Marktplatz gewinnen?

Dazu gibt es am Dienstag, 12. Juni, von 11 bis 13 Uhr vor dem Edeka in Oberessendorf die Möglichkeit. Dort steht ein Team von „Schwäbischer Zeitung“ und Donau 3 FM und fordert Kelly-Fans dazu auf, in einem kleinen Video zu erklären, warum man die Konzertkarten unbedingt gewinnen will. Dazu kann man ein Lied vorsingen, ein Gedicht aufsagen oder sich eine andere lustige Aktion überlegen.

Die Videos werden an Michael Patrick Kelly weitergeleitet. Er entscheidet, wer gewinnt.