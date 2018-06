Gegen Lastwagen geprallt: Frau stirbt bei Unfall auf B30

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der B 30 in Oberessendorf am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Auto gegen 17.45 Uhr in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie am Ortsausgang von Oberessendorf nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie prallte mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen und wurde bei der Kollision tödlich verletzt.

Hubschrauber macht Bilder von oben

Die beiden Insassen eines weiteren Fahrzeugs, das in der Folge des Unfalls ebenfalls in den Lastwagen krachte, blieben unverletzt. Der Lastwagenfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Im Einsatz waren die Feuerwehren Oberessendorf, Eberhardzell und Biberach mit insgesamt 60 Kräften sowie zehn Fahrzeugen. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen und drei Notärzte vor Ort. Die Beamten ermitteln jetzt, warum die Frau auf die Gegenfahrbahn kam. Ein Hubschrauber wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Für die Bergungsarbeiten war die B30 mehrere Stunden gesperrt. (geru)

