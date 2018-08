Das Unternehmen Claas verlegt seinen Standort, bleibt jedoch in Oberessendorf. Der Umzug sei nötig, da Claas stark gewachsen sei und weil die landwirtschaftlichen Maschinen, die die Firma vertreibt, immer größer werden. Vor wenigen Tagen, teilt das Unternehmen mit, gab es einen Spatenstich am neuen Standort. Dieser befindet sich hinter dem neuen Edeka im Industriegebiet in Oberessendorf.

Seit 2001 hat Claas einen Standort in Oberessendorf in der Petrusstraße 4. „Mit dem Neubau des Landtechnik-Zentrums auf einer Grundfläche von mehr als 12 000 Quadratmetern, einem Gebäudekomplex von 1280 Quadratmetern sowie einer Lagerhalle von 600 Quadratmetern können wir den zukünftigen Anforderungen der landwirtschaftlichen Betriebe und Lohnunternehmer gerecht werden und gleichzeitig in der Region weiter wachsen“, erklärte Wolfgang Rück, Geschäftsführer der Claas Württemberg.

Der Neubau sei eine Investition in die Landwirtschaft in der Region und auch eine Zusage an den Standort Oberessendorf. Das neue Landtechnik-Zentrum in der Sandelholzstraße 7 beinhaltet eine Werkstatt nach den neuesten Standards mit einer Krananlage mit sechs Metern Hakenhöhe, ein dreistöckiges Ersatzteillager, eine Ausstellungs- und Übergabehalle sowie eine separate Maschinenhalle. Für die Beibehaltung des Standortes Oberessendorf spreche die Etablierung des bisherigen Betriebes in den vergangen 17 Jahren und die mit der B30 sehr gute Anbindung an das Vertriebsgebiet in alle vier Himmelsrichtungen.

Die Claas Württemberg GmbH ist für den Landtechnikvertrieb und den Service für Claas Produkte in 52 Landkreisen mit Schwerpunkt in Baden Württemberg, im Allgäu und Schwaben zuständig. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 170 Mitarbeiter. Am Standort Oberessendorf sind aktuell 15 Mitarbeiter beschäftigt, welche alle mit an den neuen Standort wechseln werden. Das Unternehmen plant, nach dem Umzug weitere Mitarbeiter in den Bereichen Werkstatt, Service und Ersatzteillager einzustellen. Der Umzug soll Ende des Jahres erfolgen.