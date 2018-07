Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B30

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 30 bei Oberessendorf an der Abzweigung zur B 465 gekommen. Dabei wurden zwei Frauen und ein Mann schwer verletzt. Zwei Autos waren miteinander kollidiert. Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge und blieb auf dem Dach liegen. Weitere Details zum Unfallhergang waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Zwei Verletzte kamen in die Klinik nach Ravensburg, eine Person ins Biberacher Krankenhaus. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Biberach und Eberhardzell, drei Rettungswagen sowie zwei Notärzte. Die B 30 war zur Bergung der Verletzten und zur Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt.

