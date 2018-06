Dorfgemeinschaftshaus wird eingeweiht

Die Arbeiten am Oberessendorfer Dorfgemeinschaftshaus sind abgeschlossen – ein Grund zum Feiern, findet die Gemeinde Eberhardzell, die am Sonntag, 13. Juli, zur Einweihung und zum Tag der offenen Tür einlädt.

„Mit dem Bau des Kindergartens, der Dorfgemeinschaftsräume sowie dem Umbau des Rathauses in Oberessendorf hat die Gemeinde eine der bedeutendsten Maßnahmen für die Ortsentwicklung von Oberessendorf verwirklicht“, so die Gemeinde Eberhardzell. Kinder, Mitglieder der Dorfgemeinschaft, die Jugendlichen, die Pfarrgemeinde, Ortsverwaltung und Ortschaftsräte könnten nun zeitgemäße Räume nutzen, „die sie zu einem guten Teil mit einer großartigen Eigenleistung selbst her- und eingerichtet haben“.

Der Festsonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 8.45 Uhr auf dem Dorfplatz mit kirchlichem Segen für das Gebäude. Von 10 bis 17 Uhr haben Besucher dann die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen.

In dieser Zeit bietet die Landjugend Oberessendorf ein Kinderprogramm mit Rollbahn, Rappelkiste und einem Luftballonaktion an, verkauft Eis und zeigt eine Präsentation zum Bauablauf. Im Kindergarten können sich die kleinen Besucher ebenfalls von 10 bis 17 Uhr schminken lassen oder malen, außerdem führt das Kindergartenteam durch die Räume. Im Raum St. Michael können die jungen Gäste bei der katholische Kirchengemeinde Oberessendorf zudem Schutzengel basteln.

Ab 10 Uhr findet ein Frühschoppen auf dem Dorfplatz statt, bei der die Jugendkapelle Oberessendorf unterhält. Ab 11.30 Uhr können die Gäste zu Mittag essen und ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.