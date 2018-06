Bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 kurz vor Oberessendorf sind am Mittwochmorgen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Ihre Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Neu-Ulm wollte in Fahrtrichtung Biberach trotz Überholverbots einen Lastwagen überholen und übersah dabei eine entgegenkommende Autofahrerin. Die Autos stießen frontal zusammen, in beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Ein Rettungsfahrzeug brachte die beiden leicht verletzten Fahrerinnen ins Krankenhaus. Weitere Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Sämtliche Autoinsassen waren angegurtet. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Räumung der Unfallstalle dauerte bis gegen 6.30 Uhr. Neben dem Rettungsdienst waren auch Polizei und Feuerwehr im Einsatz.