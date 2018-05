In Muttensweiler heißt es wieder: „Gsonga, gschwätzt und guat gessa“

Der Titel ist Programm: „Gsonga, gschwätzt und guat gessa“ heißt die Veranstaltung, zu der der Männergesangverein (MGV) Steinhausen-Muttensweiler am Samstag, 12. Mai, in die Turnhalle Muttensweiler einlädt. Beginn ist um 19 Uhr.

In der dritten Auflage gibt’s wieder ein schwäbisches Drei-Gänge-Menü, das von den Sängern höchstpersönlich serviert wird. Zuständig für den kulinarischen Teil ist Helmut Welte, der stellvertretende MGV-Vorsitzende. Bei der Zusammenstellung des Menüs musste er nicht lange überlegen, „die schwäbische Küche ist mir sehr vertraut“, sagt der ehemalige Küchenleiter. So wird es als Vorspeise a‘ brennte Grießsuppe, als Hauptspeise schwäbischen Mostbraten mit Schupfnudeln und Speckbohnen und als Nachspeise Quarkpfannkuchen mit Schokosoße geben, verrät Welte.

Stolz auf schwäbische Heimat

Mindestens genauso wichtig wie das Essen ist die Musik. Und da war es den Sängern ein besonderes Anliegen, ihren Stolz auf die schwäbische Heimat zum Ausdruck zu bringen, denn: „Der Schwabe hat’s ja nicht so mit dem Loben“, meint der MGV-Vorsitzende Josef Schneiderhan. Die Lieder ausgesucht und zum Teil arrangiert hat Chorleiter und Dekanatskirchenmusikdirektor Matthias Wolf. Er hat den Chor vor ein paar Jahren übernommen, seitdem wächst dieser stetig. „Wir haben beim Proben schnell gemerkt: Schwäbisch im Alltag zu reden und es zu singen, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge“, sagt er. Dennoch gehe der Spaß bei den Proben nie verloren. Und das, vermutet Schneiderhan, sei das Geheimnis, warum der MGV im Gegensatz zu anderen Männerchören derzeit so viel Zulauf habe. „Unser Dirigent hat einen hohen Anspruch an unsere Gesangsqualität, trotzdem überfordert er niemand und es kommen alle gerne zu Probe.“

Mehr als 40 Aktive

Zurzeit kommen die mehr als 40 Männer aus der ganzen Region, aus Oberstadion, lngoldingen, Bad Schussenried, Biberach und sogar aus Weingarten. „Dass uns auch Mitglieder treu bleiben, die wegziehen, zeigt, dass bei uns die Harmonie in der Gemeinschaft stimmt“, sagt Schneiderhan. Dabei achte Wolf stets auf einen bunten Mix beim Liedgut. Das Repertoire der Sänger reiche von anspruchsvoller Klassik über Pop und Oldies bis hin zu Schlagern. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Wolf, der zugleich moderiert.