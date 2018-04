Zukunft der Münsinger Geburtshilfe ungewiss

Es gibt Ideen, es gibt konkrete Vorschläge, es gibt Hoffnung: Die Geburtshilfe an der Albklinik soll mit vereinten Kräften womöglich doch gerettet werden. Das war die Botschaft bei einem jüngsten Treffen der wiederbelebten Bürgerinitiative fürs Münsinger Krankenhaus. Rund 50 Besucher dachten und diskutierten mit, darunter viele der Münsinger Hebammen. Hintergrund ist, dass die beiden Belegärzte der Geburtshilfe wegen der Belastung nicht mehr weiter machen wollen.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben im Gespräch mit dem Landkreis bereits verschiedene Vorschläge eingebracht, wie die Geburtshilfe für eine Übergangszeit weitergeführt werden könnte – so lange, bis die vom Land bereits genehmigte Hauptabteilung aufgebaut ist. Denn das machte Antje Buck als Sprecherin der Münsinger Hebammen deutlich: Die Abteilung auch nur für wenige Monate zu schließen, wäre problematisch. Nicht nur, weil werdende Eltern sich in dieser Zeit andere Adressen suchen und womöglich schwer zurückzugewinnen sind. Auch das engagierte Personal – eine der Stärken der Albklinik – käme zu großen Teilen abhanden, wie Antje Buck befürchtet: Viele der Münsinger Hebammen wohnen so weit weg von Reutlingen, dass die versprochene Weiterbeschäftigung dort für sie keine Option ist: „Die suchen sich was anderes.“

„Unser Herz schlägt dafür“

Also weitermachen, unter allen Umständen? Etwas anderes kommt weder für die Hebammen noch für den Sprecher der Münsinger Krankenhaus-Initiative, Dr. Eberhard Rapp, infrage. „Plan A“ ist für alle Beteiligten dabei nach wie vor, mit den zwei Münsinger Belegärzten an der Geburtshilfe in den offenbar wieder aufgenommenen Verhandlungen doch noch zu einer Einigung zu kommen. „Unser Herz schlägt dafür, mit den beiden für eine Übergangszeit weiterzumachen“, beschrieb Antje Buck die Wunschlösung.

Ganz wichtig ist ihr und ihren Kolleginnen dabei, die Frauenärzte nicht unter Druck zu setzen, sondern Verständnis und Wertschätzung zu vermitteln. Was die beiden Gynäkologen bei kontinuierlich steigenden Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren geleistet hätten, „das kann sich keiner vorstellen“, betonte Antje Buck: „Das war viel zu viel.“ Eine sofortige Entlastung sieht sie als eine der Voraussetzungen dafür, die zwei Belegärzte vielleicht doch noch umzustimmen: „Wir brauchen ja lediglich eine Übergangslösung. Eine gesicherte Geburtshilfe in Münsingen ist greifbar nahe.“

Mehr als 500 Geburten jährlich

Bei deutlich mehr als 500 Geburten jährlich ist die vom Land vor 20 Jahren noch abgelehnte Hauptabteilung inzwischen bewilligt. Das ist schon Mal die gute Nachricht. Ohne diese Bewilligung stünde die Geburtshilfe durch den angekündigten Abgang der beiden Ärzte ziemlich sicher vor dem Aus.

Der Landkreis suche nun „mit Hochdruck“ auf allen möglichen Wegen nach Fachärzten dafür, wie Buck und Rapp berichteten. „Realistisches Ziel wäre, Ende des Jahres damit starten zu können“, meinte der BI-Sprecher, der aber dafür plädiert, etwa schon vorher gewonnene Geburtshelfer auf der Stelle einzuspannen.

„Wir suchen unseren Geburtshelfer!“

Bei einem zurückliegenden Treffen der Initiative gab es gleich mehrere Vorschläge, wie womöglich auf unkonventionelle Weise Geburtshelfer für Münsingen geworben werden könnten. Denn die braucht die Geburtshilfe in jedem Fall. Die Hebammen möchten – zusammen mit schwangeren Frauen von der Alb – gerne über die Medien aktiv werden: „Wir suchen unseren Geburtshelfer!“ Andere regten an, Ärzte-Organisationen anzusprechen, die normalerweise Ruheständler in Auslandseinsätze vermitteln. „Das wäre dann statt Lambarene halt Münsingen“, meinte Eberhard Rapp. Junge Fachärzte, die nach der Elternzeit schrittweise wieder einsteigen wollen, wären eine weitere Zielgruppe. Betont wurde aber auch immer wieder das: Geburtshelfer sind rar, einfach wird die Sache nicht werden.

Umso mehr hofft Rapp darauf, dass die bisherigen Belegärzte wenigstens für kurze Zeit noch dabeibleiben. Dafür sind allerdings nicht nur persönliche, sondern auch strukturelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen: Das bisherige Belegarztsystem und die künftig angestrebte Hauptabteilung mit fest angestellten Ärzten dürfen nicht parallel laufen. Diskutiert wurde auch, was in einer Übergangszeit getan werden könnte, um die Geburtshilfe in Münsingen wenigstens auf Sparflamme am Laufen zu halten.

Für alle Lösungen offen

Von den Hebammen stammt der Vorschlag, für den Rest vom Jahr für den ganzen Landkreis alle Kaiserschnitte an die Albklinik zu verlagern, die im Voraus geplant und nicht mit einem besonderen Risiko verbunden sind. Andere Überlegungen sehen die Fachfrauen eher kritisch – etwa die Idee, nur bestimmte Tage für Entbindungen zu öffnen. „Dann stehen die Frauen am falschen Tag halb pressend vor dem Krankenhaus.“ Grundsätzlich aber sind die Hebammen für alle Lösungen offen. „An uns wird nichts scheitern“, so Antje Buck. Am Montag, 23. April, um 19 Uhr im Saal des Gasthofs Herrmann will sich die Bürgerinitiative wieder treffen, um die aktuelle Lage zu diskutieren.