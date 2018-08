Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Münsingen verletzt worden. Eine 45 Jahre alte Frau war mit ihrem Opel Corsa um 13.45 Uhr auf der K 6703 unterwegs. An der Einmündung am Rietheimer Bahnhöfle wollte sie nach links auf die B 465 in Richtung Bad Urach abbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin den von links kommenden Skoda Octavia einer 51-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum seitlichen Aufprall der beiden Fahrzeuge. Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend zur Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehr als 10 000 Euro belaufen. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ausgerückt. Sie mussten ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn musste die B 465 halbseitig gesperrt werden.