Unfall endet mit Blechschaden – wer hatte Grün?

Bei einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung in Münsingen ist am Montag ein Blechschaden in Höhe von rund 6000 Euro verursacht worden. Weil beide Fahrer der beteiligten Fahrzeuge angaben, Grün gehabt zu haben, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Karlstraße ortsauswärts unterwegs. Sie wollte den Kreuzungsbereich mit der Alte Schlossstraße geradeaus überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem VW Golf einer 44-Jährigen, der aus ihrer Sicht von rechts kam. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Jetzt bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.