Spanngurt verloren, Motorradfahrer stürzt

In der Seeburger Steige (B 465) bei Münsingen ist am Samstagnachmittag gegen 12.25 Uhr ein Motorradfahrer aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Spanngurts verunglückt. Der 59-jährige Kawasaki-Lenker befuhr die Steige zwischen Münsingen, Abzweigung Rietheim, bergabwärts in Richtung Seeburg und stürzte, nachdem er den am Boden liegenden gelben Spanngurt überfahren hatte. Der Biker, der geeignete Schutzkleidung trug, zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Das Polizeirevier Münsingen erbittet unter der Telefon 07381 / 9364-0 Hinweise, insbesondere zu einem möglichen Verlierer des gelben Spanngurts.