Radfahrer rettet frisch geborenen Esel aus Stromzaun

Ein erst wenige Stunden alter Esel ist am Mittwochvormittag von einem aufmerksamen Radfahrer in der Nähe von St. Johann (Landkreis Reutlingen) gerettet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 58-Jährige radelte kurz nach neun Uhr auf einem Weg zwischen Gomadingen und Gächingen und entdeckte auf einer Weide, dass sich das Jungtier im Zaun verfangen hatte. Da es sich um einen elektrischen Weidezaun handelte, der weiterhin Stromstöße abgab, schnitt der Mann den Draht durch, um den Esel zu befreien.

Stromstöße halten den Radfahrer nicht ab

Dass er hierbei selber Stromstöße erhielt, konnte den Retter nicht abhalten. Da er den Besitzer der Tiere nicht ausfindig machen konnte, verständigte der 58-Jährige mit seinem Handy über den Notruf die Polizei.

Die Beamten konnten den Tierhalter ausfindig machen. Dieser kam sofort vor Ort, kümmerte sich um das kleine Eselchen und bedankte sich für das schnelle Einschreiten.