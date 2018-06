Mit Sina und Casimir geht es auf Tour auf der Schwäbischen Alb

Eine Wanderung um das Naturreservat Beutenlay bei Münsingen ist knapp fünf Kilometer lang und dürfte bei forschem Schritt gerade mal eine gute Stunde dauern. Doch sie kann bisweilen und unter Umständen bis zu drei Stunden gehen, hat man gewisse Begleiter im Schlepptau: etwa die Esel Sina oder Casimir. Denn rund um die landschaftliche herrliche Weidekuppe im Südosten von Münsingen sind Eselwanderungen möglich. Und die Vierbeiner bleiben oft wie angewurzelt stehen.

Bei der Tour entdecken die Teilnehmer die Langsamkeit, denn sie müssen etwas Geduld mitbringen. Die Hausesel Sina und Casimir wollen nicht immer wie ihre Begleiter. Die müssen dann zu Eseltreibern werden, um voranzukommen und um das Ziel zu erreichen. Doch Michael Zoeller begleitet die Wanderer mit seinen 16 und zehn Jahre alten Eseln, die bei ihm auf dem Hofgut Hopfenburg in Münsingen ihr Gnadendasein fristen. Zweifach setzen Michael Zoeller und seine Frau die Vierbeiner ein: für Wanderungen und als Hospiztiere für therapeutische Zwecke, um etwa Kindern neue Lebensfreude zu vermitteln.

Esel dürfen nicht viel Gras fressen

Bevor die Wanderung startet, erzählt Zoeller von Sina und Casimir und auch von den Poitou-Eseln Robin und Benno mit ihrem langen und zottigen Fell, die auf der grünen Wiese weiden dürfen. Sie gehören zu einer gefährdeten Großeselrasse, die nach dem Gebiet Poitou im Westen Frankreichs benannt ist. Die Rasse ist seit dem elften Jahrhundert bekannt und heute vom Aussterben bedroht. Die große Sina und der kleine Casimir sind dagegen typische Hausesel mit viel festeren Hufen.

„Esel dürfen nicht zu viel Gras fressen. Das ist nicht gut für sie“, mahnt gleich Michael Zoeller. Das tue ihrem Magen nicht gut und verkürze auch ihre Lebenserwartung. Diese kann durchaus bis 20 Jahre betragen. Wollen Esel ein längeres Erdendasein fristen, sollten sie mehr Trockenfutter zu sich nehmen, das sei arttypischer. Und dann hat die Warnung noch einen zweiten Grund: Haben die Tiere beim Rundgang einmal das saftige Grün verschmeckt, wollen sie weiter grasen und bleiben hartnäckig stehen. Im Gegensatz zu Pferden seien Esel keine Fluchttiere, die sich wehren. „Sie können nach hinten und seitlich ausschlagen. Deshalb ist es immer ratsam, seitlich auf sie zu zu gehen und sie auf Höhe ihrer Vorderbeine zu begleiten“, informiert der Fachmann.

Nachdem die Gäste Sina und Casimir kennengelernt haben, dürfen die Begleiter diese zunächst striegeln und bürsten, das diese besonders mögen. „Das ist wie eine Massage für sie“, erläutert Zoeller, der früher 25 Jahre Projektleiter bei einem großen Autokonzern war, bevor er und seine Frau ihre Liebe zu der Natur rund um die Hopfenburg und den Eseln entdeckten. „Esel sollten immer stauben und sich in Sand und Dreck wälzen können“, erzählt er. Sonst fehle ihnen was. Die Wanderer dürfen den Huftieren noch weitere Streicheleinheiten schenken, dann ist Abmarsch.

Rucksack mit Heu und Stroh

Ist ein Rucksack mit Heu und Stroh für die beiden Esel gepackt, dann kann die Entdeckertour rund um das Naturreservat Münsinger Beutenlay starten. Die Gäste dürfen die Esel führen. Voller Stolz und selbstbewusst nimmt Lilly Casimir an die Leine, begleitet von ihrem Vater Jürgen Knoll aus Ulm. Sie verbringen mit Freunden das Wochenende auf dem Hofgut Hopfenburg, wo man beim Nächtigen die Qual der Wahl hat. Denn dort kann man in einem Schäfer-, Heide- oder Zirkuswagen Quartier beziehen, aber auch in einem Tipi-Indianerzelt oder in einer mongolischen oder kirgisischen Jurte. Auch Appartements können gewählt werden, insgesamt 170 Betten stehen zur Verfügung.

Je nach Wetterlage und Interesse der Gruppen bietet Michael Zoeller unterschiedliche Touren an, denn viele Wanderstrecken gibt es im Süden Münsingens. Gelegentlich geht es zum Biosphärenzentrum Schwäbische Alb nach Auingen, das die Wanderer dann besichtigen können, solange die Tiere angebunden eine Ruhepause einlegen. Doch meist führt der Eselfreund seine Gäste um den Beutenlay, doch selten über diesen, vor allem wenn es nass ist. Denn sie sollen keine tiefen Spuren in dem Naturschutzgebiet hinterlassen. Die Eselwanderungen finden das ganze Jahr über statt, auch im Winter. In den Sommerferien bietet sie Eselfreund Zoeller fast jeden Tag an.

Nicht schlagen oder schreien

Frohen Mutes ziehen die Wanderer los und erfahren Wissenswertes zur Flora und Fauna, aber auch über die Esel und ihr Verhalten. „Bleiben Esel mal stehen, so sind Schläge oder Schreie schlecht. Sie verstärken diese Starre eher“, erzählt Michael Zoeller. Sie seien keine sturen oder gar dummen Tiere, dies sei ein Vorurteil. „Esel haben es nicht leicht. Sie kämpfen mit einem schlechten Image. Dabei sind sie eigentlich nur auf Sicherheit bedacht. Sie sind vorsichtig“, erläutert der Begleiter. Und sie hätten ihren Willen. Ihnen müsste aber klargemacht werden, wer der Chef bei der Wanderung sei.

Gleichmäßig traben Sina und Casimir mit einer kleinen Truppe über die Münsinger Kuppenalb. Mehr als zehn Personen will Michael Zoeller nicht mitnehmen, sonst sei die Gruppe zu groß. Die verschiedenen Wald- und Pflanzengesellschafen bieten bei dem Spaziergang ein interessantes Miniaturspiegelbild über die Vielseitigkeit und Schönheit der Landschaft sowie über Flora und Fauna. Im Gelände um den Beutenlay befindet sich ein Strauchlehrpfad und ein Arboretum. Zahlreiche alte Hutebuchen und von Schäfern beweidete und gepflegte Wachholderheiden liegen an der Strecke.

Bei der Tour lernen die Wanderer einen Hutewald, auch Hudewald oder Hutung genannt, kennen: Dies ist ein als Viehweide genutzter Wald. In diesen wurde früher das Nutzvieh wie Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine getrieben, damit es sich dort Futter suchte. Das geschah vor allem in Gebieten, wo die Vegetation weiträumig war oder fast flächendeckend aus Wald bestand. Hierdurch entstanden im Laufe der Zeit lichte bis fast offene, parkartige Wälder. Der Hutewald auf dem Beutenlay bei Münsingen wird seit 2007 durch forstliche Maßnahmen entwickelt. Fichten, Buchen und Lärchen wurden nach und nach als Solitärbäume freigestellt. Herrliche urige und mehrstämmig Buchen mit einer riesigen Krone sind Besonderheiten in dem Areal. 2010 erfolgte erstmals eine Beweidung mit Ziegen, 2001 mit den sogenannten Waldschafen; robuste und genügsame Tiere mit ruhigem Charakter, die für eine extensive Landschaftspflege gut geeignet sind.

Pflanzen und Insekten

Michael Zoeller zeigt bei der Eselwanderung noch auf zahlreiche Pflanzen und Tiere und vor allem Insekten, die gerade auf den Heideflächen Raum und Nahrung finden. Ein Stück des Wegs führt an der Bahnlinie Schelklingen nach Münsingen vorbei und tatsächlich rollt zur Mittagszeit ein Schienenbus vorbei. Über eine Baumheide führt der Weg zurück zur Hopfenburg, wo erneut eine Eselpflege ansteht: Die Hufe müssen von Dreck befreit werden. „Nasse Hufe sind nicht gut“, betont Zoeller. Anhand einer Landkarte verweist er noch auf viele weitere Touren, die vom Hofgut und der Ferienanlage Hopfenburg aus möglich sind.