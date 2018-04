Frau verletzt sich bei Unfall leicht

Ein Schaden in Höhe von rund 16 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hundersingen entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 44-Jährige gegen 14.45 Uhr mit ihrem Skoda von der Schloßrainstraße nach links in die Straße Oberdorf abgebogen.

Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und in Richtung Bichishausen fahrenden Nissan eines 54-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge wurden im Frontbereich massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unterstützung und zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die Skoda-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen nach blieben die weiteren Fahrzeug-Insassen unverletzt.