Einbrecher inMünsingen

Eine unverschlossene Haustür hat es einem Einbrecher am Dienstag in Münsingen leicht gemacht. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlte er Räume im Haus am Krautgartenweg.

Zwischen 12.30 und 18.15 war der Einbrecher am Werk. Der Unbekannte steckte einen flachen Gegenstand zwischen die Haustür und den Türgummi, drückte die Schließzunge nach innen und gelangte so in ein Wohnhaus. Die Haustüre war nicht verschlossen, nur so ließ sie sich auf die Art öffnen.

Der Täter durchwühlte im Schlafzimmer mehrere Schränke. Es wurde vermutlich nichts entwendet.