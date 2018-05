Betrunkener Mofa-Fahrer kollidiert mit Auto

Ein Unfall hat sich am Montagabend gegen 19.20 Uhr in der Mühlsteige ereignet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist ein 15-jähriger Mofa-Fahrer mit einem Mercedes zusammengeprallt.

Der Jugendliche hatte beim Einfahren in die Zwiefalter Straße die Vorfahrt des 45 Jahre alten PKW-Lenkers missachtet.

Der 15-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde dort aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.