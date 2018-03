Betrunken Unfall gebaut

Betrunken hat ein Autofahrer am Samstag einen Unfall in Münsingen gebaut. Am Samstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 57-jähriger mit seinem Mazda die Straße „Im Badstuhl“ von Münsingen in Richtung Trailfinger Straße. Im Bereich der Einmündung Narzissenweg missachtete der Mazda-Fahrer die Vorfahrt eines 28-jährigen Audi Fahrers. Nach dem Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge setzte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug zurück und beschädigte dabei ein geparktes Auto.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten stellte der Audi-Fahrer beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Kurz darauf rannte dieser von der Unfallstelle weg. Im Rahmen einer Fahndung konnte er in unmittelbarer Nähe von einer Polizeistreife gestellt werden. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde sein Führerschein einbehalten. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro