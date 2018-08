Auf Auto geprallt und abgehauen

Auf einen geparkten Pkw ist ein unbekannter Autofahrer geprallt und dann abgehauen. In den frühen Stunden des Sonntags ereignete sich in Münsingen-Trailfingen der Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher versuchte, sich aus dem Staub zu machen. Gegen 2.45 Uhr befuhr nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein 25-Jähriger mit seinem Passat die Tragolfstraße in Trailfingen in Richtung Ortsmitte. Hierbei prallte er auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford einer 22-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Ford noch auf einen davor stehenden Passat geschoben. Im Anschluss flüchtete der 25-Jährige in Richtung B 465. Ein Zeuge, der den Unfallverursacher flüchten sah, nahm sofort die Verfolgung auf. Er konnte den 25-Jährigen am Ortsausgang von Trailfingen stellen und ihn zur Unfallstelle zurückbringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt. Der durch den Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 14 000 Euro.