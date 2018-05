Anfänge des Nazi-Terrors in Buttenhausen aufgezeigt

Der Frage „Wann begann in Buttenhausen der Nazi-Terror gegen die Juden?“ ist Archivar Günter Randecker am Pfingstsonntag bei einer Tour durch Buttenhausen im Lautertal nachgegangen. Bei der geschichtlichen Wanderung konnte er auch einige Teilnehmer aus Laichingen und der Laichinger Alb begrüßen.

Diese Frage stand im Mittelpunkt des heimatgeschichtlichen Tour mit Günter Randecker, Autor des Gedenkbuches „Juden und ihre Heimat Buttenhausen“. Start war am Jüdischen Mahnmal in der Ortsmitte. Randecker gab einen Rückblick auf das Jahr 1923: Am Pfingstsonntag, 20. Mai 1923, seien „vier junge Leute singend durch Buttenhausen, mit Windjacke und Skimütze bekleidet, mit Hakenkreuz versehen und einen Wimpel aus rotem Stoff, in welchem sich ein weißes Feld mit schwarzem Hakenkreuz befand“ gelaufen. Das stehe in einem Polizeibericht. Diese seien wohl aus Pfullingen gekommen, wo kurze Zeit zuvor eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet worden war.

Der in Dettingen/Erms wohnende Randecker berichtete bei der sonntäglichen Tour: Die Buttenhauser Vorgänge von 1923 zeigen exemplarisch, wie der Nazi-Terror erst im Kleinen begann, wie die Polizei-, Oberamts- und Landesbehörden zwar die Vorfälle registrierten, aber die Täter wurden weder verhaftet, noch von der Justiz vor Gericht gestellt. Wie die Akten von 1923 zeigen, begnügten sich die verschiedenen Stellen damit, einzelne Namen zu notieren und diese verdächtigen Personen dann laufen zu lassen.

„Das Beispiel der Angriffe auf die jüdische Gemeinde Buttenhausens zeigt, wie damals versäumt wurde, den Anfängen des Nazi-Terrors zu wehren“, unterstrich Randecker und führte weiter aus: Wären vor 95 Jahren die Behörden in Stadt und Land und in ganz Deutschland so konsequent gewesen wie beherzte Juden in Buttenhausen, wäre dem Nazispuk schon von vornherein ein Ende bereitet worden. Juden haben den „Hakenkreuzler“, die provozierend durch Buttenhausen zogen, den Hakenkreuz-Wimpel weggenommen, und nachdem einer mit einem Gummiknüppel losschlug, diesen dem Nazi entrissen und den Nazi selber ordentlich verprügelt. Hätte man überall wie in Buttenhausen 1923 das Aufkommen der Nazis und ihrer Hilfstruppen verhindert, hätte es dann ein 1933 die Machtauslieferung an die Nazis mit all den Folgen wohl nicht gegeben, meinte der Historiker. Auf jeden Fall würden heute noch Juden in Buttenhausen leben.

Vom mutigen Händler Einstein

Bei der der Geschichtswanderung ging Randecker auf den jüdische Fellhändler Josef Einstein (1882-1959) ein: Dieser, 1933 als Gemeinderat seines Amtes enthoben, hatte zehn Jahre zuvor vor drohenden Gefahren durch die Nazis gewarnt. Und weiter führte der frühere Archivar der Stadt Münsingen aus: In der Nacht zum Pfingstmontag 1923 sind sechs scharfe Schüsse gegen jüdische Häuser abgefeuert worden. Über den Propagandamarsch der Pfullinger SA in jenen Tagen sei 1937 im NS-“Heimatbuch“ zu lesen: „Wir wollten nur einmal zeigen, dass die Buttenhauser Juden mit uns in allen Dingen zu rechnen haben.“

„Der mutige Josef Einstein“, so Volkswirt Randecker, wurde 1938, nachdem die Synagoge von den Nazis zerstört wurde, ins KZ Dachau verschleppt. 1958 erinnerte dieser, dem im letzten Moment die Ausreise nach Amerika gelang, die deutschen Wiedergutmachungsbehörden an die unterschiedlichen Schicksale der Buttenhauser Juden einerseits und der ausgesiedelten Gemeinde Gruorn andererseits: „Bewohner des Dorfes Gruorn kamen nach Buttenhausen und haben von den auswandernden Juden Hausrat und landwirtschaftliche Geräte zu Schleuderpreisen gekauft.“ Einstein notierte den dabei entstandenen Verlust: „Pferdegeschirr und Wagen, Schlitten, angefertigt von Sattlermeister Wilhelm Maier in Buttenhausen, von mir gekauft für 700 Mark, verkauft für 100 Mark.“

Abschließend bei seiner geschichtlichen Tour durch die Gemeinde im Lautertal meinte Günter Randecker mit Blick auf rechtsgerichtete Strömugen in Europa, vor allem Osteuropa: „Wehret den Anfängen!“ Dafür erhielt er Applaus seitens der Tourteilnehmer, aber auch als Dank für seine fundierten und interessanten Ausführungen zur Geschichte Buttenhausens.