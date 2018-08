Radfahrer prallen zusammen

Verletzungen haben sich zwei Radfahrer am Mittwoch bei Moosburg zugezogen. Gegen 10 Uhr waren sie nebeneinander auf dem Radweg von Alleshausen in Richtung Moosburg unterwegs. Auf der Straße fuhr ein Traktor. Der irritierte die 72-Jährige. Die Frau lenkte nach links und stieß mit dem 74-Jährigen zusammen. Beide stürzten. Sie zogen sich leichte Blessuren zu. Ein Krankenwagen versorgte die Verletzungen des Radfahrers an der Unfallstelle. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide hatten einen Fahrradhelm getragen. Den Sachschaden an den Rädern schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro.

