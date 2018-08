Moosburger haben hervorragende Wasserqualität

Zum Glück gibt’s die Feuerwehr in Moosburg und dank dieser regen Institution auch ein gesellschaftliches Leben in der kleinen Gemeinde am Federsee. Die Gelegenheit zur Besichtigung der gemeindeeigenen Wasserversorgung nutzten viele der 200 Einwohner.

Wasserwärter Alfons Schosser führte die Gruppe zu den Hochbehältern und zur Brunnenstube und erklärte den interessierten Teilnehmern alle Details. Der 1954 in Beton erstellte Hochbehälter am Waldrand in Richtung Kanzach entsprach nach rund 50 Jahren Betriebszeit nicht mehr den einschlägigen Richtlinien und musste saniert oder neu gebaut werden. Der Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Franz Gaiser an der Spitze entschied sich für einen kompletten Neubau um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der alte Behälter hatte ein Fassungsvermögen von 150 000 Liter, die beiden neuen, in Edelstahl gebauten Behälter fassen zusammen 220 000 Liter, genug um auch bei einem Großbrand genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben.

Gleichzeitig mit dem Bau der neuen Hochbehälter wurde eine zweite Wasserversorgungsleitung mit 200 Millimetern Durchmesser gebaut, die überwiegend den südlichen Teil der Gemeinde versorgt. Durch den Zusammenschluss mit der bestehenden alten Leitung, die einen Querschnitt von 150 Millimetern hat kann der Ort nun über die so geschaffene Ringleitung auch bei Ausfall einer Leitung sicher mit Wasser versorgt werden. Die 2004 in Betrieb gestellte Anlage ist mit zwei synchron laufenden Pumpen ausgestattet, die drehzahlgeregelt einen gleichbleibenden Druck im Leitungsnetz gewährleisten. Im Brandfalle kann die Feuerwehr kurzfristig eine dritte Hochdruckpumpe zuschalten, um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Bei der alten Anlage habe manchmal der Druck gerade so gereicht um die Dachrinne eines zweistöckigen Hauses zu erreichen, ein größeres Gebäude wäre kaum zu löschen gewesen meinte ein Teilnehmer und in dem höher gelegenen Brackenhofen sei im ungünstigen Falle gar kein Wasser mehr aus der Leitung gekommen.

Wasserwärter Schosser erklärte, dass die Anlage und die Behälter mehrmals im Jahr gereinigt und ständig auch per Fernwartung überwacht werden. Regelmäßig werden auch Wasserproben entnommen und in Laboren untersucht. Bürgermeister Dietmar Rehm merkte dazu an, dass Wasser das am strengsten kontrollierte Lebensmittel sei und in Moosburg eine besonders gute Qualität habe. Der Nitratgehalt liege meist bei 23 Milligramm je Liter und sei daher auch für Säuglinge gut geeignet. Um den Vorgaben der EU zu entsprechen, müsse nun aber ein zertifizierter Wassermeister eingestellt werden, was den Wasserpreis um etwa 70 Cent pro Kubikmeter teurer mache, so Rehm. Mit Alfons Schosser, der seit zwölf Jahren und nach eigener Aussage inoffiziell seit 30 Jahren die Wasserversorgung in Moosburg betreut, sei man mehr als zufrieden gewesen. Einziger Trost sei, dass man sich den zertifizierten Wassermeister mit Bad Buchau teile und so die Kosten noch im Rahmen blieben.

Interessant dann auch die Besichtigung der in der Nähe der Hochbehälter befindlichen Wasserfassung mit der sogenannten Brunnenstube. Alfons Schosser erläuterte, dass die Wasserfassung in 27 Metern Tiefe erfolge und die Bohrung selbst 33 Meter tief sei. Die ideale Stelle für eine Brunnenbohrung sei seinerzeit durch einen Wünschelrutengänger aus Isny gefunden worden. Bei der Bohrung sei man dann allerdings auf eine betonähnlich harte Schicht gestoßen die nur unter enormem Aufwand zu durchdringen war. Die Hartnäckigkeit wurde aber belohnt und so hat Moosburg nun eine der besten und sichersten Wasserversorgungen in der Region. Laut Schosser komme das Wasser aus nordwestlicher Richtung, also vom Wald und brauche nach Schätzungen cirka 12 Jahre bis es von dort zur Brunnenfassung geflossen sei.

Bürgermeister Rehm sagte auf Nachfrage, dass der Wasserverbrauch seit Jahren rückläufig sei und im Schnitt bei 12.000 Kubikmetern pro Jahr liege, ein Umstand der den Wasserpreis bei gleichbleibenden oder steigenden Kosten eben ungünstig beeinflusse. Ein Besucher wollte wissen, wie denn der Verbrauch über den Tagesverlauf sei. Alfons Schosser meinte dazu mit einem verschmitzten Lächeln, er könne anhand der Verlaufskurven in der elektronischen Überwachung erkennen wenn ein Moosburger nachts die Toilette aufsucht, weil in dieser Zeit so gut wie kein Wasser verbraucht wird. Ebenso bei schönem Wetter an einem Sonntagnachmittag, weil da wohl alle Moosburger Ausflüge machen. Alfons Stöhr, Seniorchef der Moosburger Feuerwehr mahnte die Wissensdurstigen zum Aufbruch und lud zur Einkehr ins Feuerwehrgerätehaus.